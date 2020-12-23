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Dünya
AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 23.12.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Çin'de yetişkinlerin yarısından fazlası obez veya aşırı kilolu

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Çin'de yetişkinlerin yarısından fazlası obez veya aşırı kilolu
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Çin'de yetişkinlerin yarısından fazlasının obez veya aşırı kilolu olduğu bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 2015-2019 yıllarında Çin halkının beslenme ve kronik hastalıklarına yönelik bir rapor yayımladı.

Raporda, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 50'den fazlasının obez veya aşırı kilolu olduğu belirtildi. Obez veya aşırı kiloluluk durumunun 6-17 yaş aralığındaki çocuklar arasında yüzde 19, 6 yaş altındaki çocuklarda ise yüzde 10,4 olduğu bildirildi.

Kurumun yetkililerinden Başbeslenme Uzmanı Cao Vınhua, obezite ve aşırı kilolu olma durumunun oldukça hızlı yayıldığını ve tüm yaş gruplarını etkilediğini belirtti.

Cao, söz konusu sağlık sorunun temelinde dengesiz beslenme, gıdalarda yüksek miktarda yağ ve şeker bulunması, elektronik aletlerin sınırsız kullanımı nedeniyle fiziksel aktivite eksikliğinin bulunduğunu belirtti.

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