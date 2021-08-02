MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin’de sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
GeriDünya Çin’de sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Çin’de sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin’de sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı

Çin’in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 302'ye yükseldi.

Xinhua'nın haberine göre, Hınan eyaleti hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada, seller nedeniyle Cıngcou kentinde 292 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Eyalet genelinde seller nedeniyle ölenlerin toplam sayısının 99'dan 302'ye çıktığının kaydedildiği açıklamada, sellerde kaybolan 50 kişinin de arandığı bildirildi.

Hınan'da, 17 Temmuz'dan itibaren belirli aralıklarla etkili olan sağanak, 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou kentindeki metro ağını su basmış, 14 kişi yaşamını yitirmişti.

: İlginizi Çekebilir

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi