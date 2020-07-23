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Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Çin’de restoranda patlama: 12 yaralı

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Çin’in Heilongjiang bölgesinin Luobei ilçesinde bulunan bir restoranda öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, yetkililer 12 kişinin ciddi şekilde yaralandığını açıkladı.

Çin mantısı servis edilen bir restoranda öğle yemeği sırasında meydana gelen patlamada, 12 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Restoranın dışında başka bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan patlama anında, masa ve sandalyelerin restorandan dışarı fırladığı görülüyor.

Çin’de restoranda patlama: 12 yaralı

Yetkililer, patlama nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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