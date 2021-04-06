Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki bir çiftlikte, Afrika domuz vebası (ASF) saptandı.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ASF devlete bağlı Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri’nin yaklaşık 600 domuza ev sahipliği yapan çiftliğinde saptandı.

Gelen ilk bilgilere göre, ASF bu tesiste bulunan 33 hayvana bulaştı, 6 hayvan ise telef oldu.

HAYVANLAR İTLAF EDİLDİ

Bakanlığın salgının tespitinin ardından aldığı tedbirler çerçevesinde kalan hayvanlar itlaf edildi. Çiftliğin olduğu bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.

Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü. Çin'de ise 2018’de 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin domuz itlaf edilmişti.

İNSANLARA BULAŞMIYOR

Yapılan bilimsel araştırmalara göre, yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara bulaşmıyor.

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