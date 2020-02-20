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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:25,Son Güncelleme:/

Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında Kovid-19 tespit edildi

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Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında Kovid-19 tespit edildi

Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Ülkede 2 yabancı, salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ding Şiangyang, 10’u ülkenin Kovid-19 salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, 29 yabancıda koronavirüs saptandığını açıkladı.

Bu kişilerden 2’sinin yaşamını yitirdiğini, 9’unun karantina altına alındığını belirten Ding, 18’nin ise iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.

Ding, Çin hükümetinin yabancı ülke vatandaşlarının güvenliğine ve hayatlarına büyük önem verdiğine dikkati çekerek, "Yeni koronavirüs bulaşan tüm yabancılar, zamanında ve etkili şekilde tedavi ediliyor." ifadelerini kullandı. Ding, söz konusu kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 120’ye, kesinleşen Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 864’ünün durumu ciddi, 74 bin 576’ya yükseldiği bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.


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