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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 21:46 | Son Güncelleme:

Çin'de 21 kişinin öldüğü maratonu düzenleyen kent yetkilisi, intihar etti

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Çin'de 21 kişinin öldüğü maratonu düzenleyen kent yetkilisi, intihar etti

Çin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 yarışmacının öldüğü maratonun düzenlendiği kentin Çin Komünist Partisi (ÇKP) başkanı, olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından intihar etti.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Gansu eyaletine bağlı Cingtay kenti polisi, maratonun organizatörlerinden kentin ÇKP başkanı Li Zuobi'nin yaşadığı apartman dairesinden atlayarak intihar ettiğini açıkladı.

Habere göre, hayatını kaybeden sporcuların ailelerine 150'şer bin dolar tazminat teklif edildi.

Gansu eyaletinde 22 Mayıs'ta düzenlenen maraton sırasında ani sıcaklık düşüşünden kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 172 katılımcıdan 21’i yaşamını yitirmişti.

Çinde 21 kişinin öldüğü maratonu düzenleyen kent yetkilisi, intihar etti

Olayla ilgili hazırlanan ön inceleme raporunda yarışmayla ilgili yetersiz planlama yapıldığı ve hava koşullarının kötüye gitmesinin ardından gerekli adımların atılmadığına işaret edilmiş, organizatörler sorumluluklarını yerine getirememekle suçlanmıştı.

Raporun açıklanmasının ardından bugün 2 kişi gözaltına alınmış, 27 yetkiliye tenzili rütbe ve uyarı gibi cezalar verilmiş, Zuobi'nin yardımcısı da görevden alınmıştı.

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