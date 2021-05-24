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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar; AFP, AP
Haber Giriş: 24.05.2021 - 08:29 | Son Güncelleme:

Çin'de maratona katılan 21 sporcu hayatını kaybetti!

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Çin'de maratona katılan 21 sporcu hayatını kaybetti!

Çin'de düzenlenen bir maraton faciayla sonuçlandı. Kötü hava koşulları nedeniyle 21 sporcu hayatını kaybetti.

Çin'in kuzey batısında düzenlenen cross county yarışındaki şiddetli yağış ve fırtına faciaya neden oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, maratona katılan 21 sporcu hayatını kaybetti.

Yapılan resmi açıklamada 8 sporcunun ise hafif yaralandığı belirtildi.

Çinde maratona katılan 21 sporcu hayatını kaybetti

Sporcuların en yakın sağlık merkezlerindeki tedavilerinin başladığı bilgisinin altı çizildi.

700 kişilik arama kurtarma ekibi gece boyu süren çalışmalarına rağmen sporcuları kurtaramadı.

Arama kurtarma operasyonu kapsamında 151 sporcu kurtarıldı.

Çinde maratona katılan 21 sporcu hayatını kaybetti

Yapılan incelemelerde, bölgede yaşanan aniden sıcaklık düşüşünün ölümlere sebebiyet verdiği tespit edildi.

Söz konusu maratona 172 sporcu katılmıştı.

 

 

 

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