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HABERLERDünya Haberleri

Çin ve ABD, gazeteci vizeleri konusunda uzlaştı

#Çin#ABD#Gazeteci
Çin ve ABD, gazeteci vizeleri konusunda uzlaştı

Çin ve ABD, gazetecilerine karşılıklı bir yıl süreli ve çok girişli vize verme konusunda anlaştı.

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China Daily gazetesinin Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, gazetecilerin vize sorunlarının çözülmesi, Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bugünkü çevrim içi görüşmesi öncesinde çalışma gruplarının üzerinde uzlaştığı konular arasında yer aldı.

İki ülke, karşılıklılık esasıyla, diğer ülkenin gazetecilerine bir yıl süreli ve birden çok girişli vize sağlamayı kabul etti.

Gazetecilerin, diğer ülkeye giriş çıkışlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokollerine uyması gerektiği hatırlatıldı.

Söz konusu uzlaşı, iki ülkenin medya kuruluşları ve mensuplarına nasıl davranılması gerektiğine ilişkin bir yıldır devam eden müzakerelerin ardından sağlandı.

Çin yönetimi, Ocak 2020'de Kovid-19 sürecini yönetme şekillerini eleştiren bir haberin ardından ABD'li Wall Street Journal gazetesinin 3 muhabirinin çalışma iznini iptal etmişti.

ABD bunun üzerine 2 Mart 2020'de aralarında Şinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ABD'deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini kaydetmişti.

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Ardından Pekin yönetimi, 18 Mart 2020'de New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan ABD'li 3 gazeteciyi sınır dışı ettiğini açıklamıştı.

ABD, 2018'den bu yana Çinli gazetecilerin vize süresini tek girişte 3 ay ile sınırlı tutuyordu.

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#Çin#ABD#Gazeteci

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