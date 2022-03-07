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Çin: “Rusya ile dostluğumuz devam ediyor”

#RUSYA#Çin#Ukrayna
Çin: “Rusya ile dostluğumuz devam ediyor”

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya ile dostluğumuz devam ediyor” dedi.

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Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından birçok ülke tarafından Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulanırken Çin, iki ülke arasında ara bulucu olmayı teklif ederek Rusya’ya uygulanan yaptırımları kınadı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “Rusya ile dostluğumuz devam ediyor. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkları diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yollarla çözmeye ve tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum. İki ülkenin de meşru güvenlik endişelerini yerine getirmeliyiz. Bölgede, uzun vadeli barışın sağlanması için etkili bir Avrupa güvenlik mimarisi uygulanmaya konulmalı” ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin son durumu yakından izliyor ve tüm tarafları temkinli olmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemeye çağırıyoruz. Çin hükümeti, askeri saldırıyı bir işgal olarak tanımlamayı reddetti ve Batılı ülkeleri Rusya'nın meşru güvenlik endişelerine saygı duymaya çağırdı” dedi.

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#RUSYA#Çin#Ukrayna

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