Çin için bardağı taşıran son damla oldu, Xi düğmeye bastı! Tansiyonu yükselten iddia: Çin savaşa hazırlanıyor

Haberin Devamı

Askeri analistler, Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in Tayvan'ın işgaline yol açabilecek ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Üçüncü Dünya Savaşı'na sürükleyebilecek bir hamleyle Çin ordusunda kritik değişiklikler yaptığını iddia ediyor.

SAVAŞMAYA HAZIR İSİMLER İSTİYOR

'China Is Going to War' kitabının yazarı Gordon Chang Business Insider'a yaptığı açıklamada Çinli liderin ordunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını öne sürerek, "Xi ordudaki birçok üst düzey ismin savaşmak istemediğini düşünüyor ve bunların savaşmaya hazır ve istekli isimlerle yer değiştirmesi gerektiğine inanıyor" dedi.



Haberin Devamı

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu iddia ederek "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı istiyor. Bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade eden ülke son dönemde Hindistan ile ortak sınırları boyunca düşük düzeyli çatışmalar yaşadı ve Japonya ile Filipinler gibi ülkelerle çevredeki adalar konusunda anlaşmazlıklara düştü.

Ancak Pekin aynı zamanda Hindistan ile ortak sınırları boyunca düşük düzeyli çatışmalara ve Japonya ve Filipinler ile yakın adalar konusunda yaşanan anlaşmazlıklara da karıştı.

GÖREVDEN ALINAN İSİMLER SAVAŞMAK İSTEMEYEN KİŞİLER

2012'de iktidara geldiğinden bu yana orduda bir dizi önemli değişikliğe imza atan Xi Jingping, 29 Aralık 2023'te ABD istihbaratının kökünü kazımak için yapıldığını öne sürdüğü bir hamle ile dokuz üst yetkiliyi tek seferde görevden aldı.



Chang bu bahanenin doğru olmadığını öne sürerek,dedi ve görevden alınan isimlerin aslında savaşa girme konusunda isteksiz kişiler olduğunu öne sürdü.

Chang iddiasını güçlendirmek için Tayvan'ın işgaline karşı uyarıda bulunan ve 2022 yılının Şubat ayında ertelenmiş bir ölüm cezasına çarptırılan Çin Hava Kuvvetleri Generali Liu Yazhou'yu örnek gösterdi.

Haberin Devamı

TAYVAN SEÇİMLERİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA MI?

Pekim yönetimi son yıllarda komşuları ile sık sık gerilim yaşıyor. Donanmasının Filipinli gemilerle yakın temasa geçmesi, Senkaku Adaları konusunda Japonya ile yaşanan gerilim bölgede tansiyonu adım adım yükseltirken Tayvan'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimler bardağı taşıran son damla oldu.

Tayvan’ın yeni lideri oyların yüzde 40’ını alan iktidardaki Demokratik Kalkınma Partisi’nin (DPP) adayı Lai Ching-te oldu. Çin ile egemenlik ihtilafında olan Tayvan'ın bağımsızlığını savunan Lai’nin zaferi Çin tarafından hiç hoş karşılanmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Tayvan'ın Demokratik İlerleme Partisi'ni (DPP) destekleyen ülkeleri uyardı, Lai’nin cumhurbaşkanı seçilmesini tebrik eden ülkeleri de kınadı.



Haberin Devamı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de gazetecilere, “Tayvan hiçbir zaman bir ülke olmadı, ne geçmişte oldu, ne de gelecekte olacak. Tayvan'ın bağımsızlığı hiçbir zaman mümkün olmadı, geçmişte de mümkün olmadı ve gelecekte de asla mümkün olmayacak. Tayvan adasında Tayvan’a bağımsızlık kazandırmak veya Çin topraklarını bölmek isteyen herkes, tarih ve kanunlar karşısında en ağır şekilde cezalandırılacak” dedi.

3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Xi Tayvan'ı alma niyetini ABD başkanı Biden'ın yüzüne direkt söyleyip, son dönemde sert açıklamalarda bulunsa da bölgede yeni bir savaşın ateşini yakacak ilk kıvılcımın nereden geleceğini bilmek neredeyse imkansız.

Chang Insider'a yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden savaş, Gazze'deki acımasız katliam ve Afrika'da yaşanan isyanlara dikkat çekerek "çatışmaların dünya çapında birçok cepheye yayıldığını, Üçüncü Dünya Savaşı için şartların oluştuğunu" öne sürdü.

Asya'da başlayacak bir çatışmanın Batı ülkelerini de sürükleyeceği öngörüsünde bulunan Chang "1930'larda İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı dönemdeki dinamikler bugün de mevcut ve bu tamamen mümkün" dedi.