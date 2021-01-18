Çin, Hindistan ve Güney Kore'de koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler

ÇİN



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı, 109 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 54'ü Hıbey, 30’u Jilin, 7'si Heylongciang eyaletlerinde 2'si de başkent Pekin'de görüldü.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 88 bin 336 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 400 kişi ise iyileşti.



HİNDİSTAN



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 788 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 571 bin 773'e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 211 bin 342 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 145 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 152 bin 419'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en

fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.



GÜNEY KORE



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı irtibatlı 389 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 72 bin 729'a çıktı. Ülkede son 6 gündür kaydedilen vaka sayısı 500'ün üzerindeydi. Güney Kore'de son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1264'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 58 bin 723 kişi sağlığına kavuştu. Ülkede başkent Seul ve çevresindeki bölgede sıkı kısıtlamaların yer aldığı 2,5 diğer kentlerde ise 2. aşama tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Güney Kore'de günlük vaka sayısı 25 Aralık'ta 1240 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.