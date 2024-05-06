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Çin Devlet Başkanı Cinping, Fransa’da

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Fransa#Dünya
Çin Devlet Başkanı Cinping, Fransa’da
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 13:19

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Paris’e gitti. Cinping, Paris’te yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron ile Çin-Fransa ve Çin-AB ilişkilerinin gelişiminin yanı sıra güncel önemli uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağım” dedi.

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Çin Devlet Başkanı Cinping, Fransa’nın başkenti Paris’teki Orly Havalimanı’nda Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından karşılandı. Paris’e inişi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Cinping, “Cumhurbaşkanı Macron ile Çin-Fransa ve Çin-AB ilişkilerinin gelişiminin yanı sıra güncel önemli uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağım. Bu ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu pekiştireceğimizi, karşılıklı siyasi güveni arttıracağımızı, stratejik mutabakat inşa edeceğimizi, çeşitli alanlarda değişim ve iş birliğini derinleştireceğimizi, ileriye dönük yolu aydınlatmak için tarihin meşalesini kullanacağımızı, Çin-Fransa ilişkileri için daha iyi bir gelecek yaratacağımızı ve dünya barışına katkıda bulunacağımızı ve istikrar ve kalkınmaya yeni katkılar yapacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandı.

 

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#Çin#Fransa#Dünya

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