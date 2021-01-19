Çin binlerce kişilik karantina merkezleri inşa ediyor

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Çinli yetkililer inşa edilen karantina merkezinin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde inşaat ekibinin son beş gündür gün batımından sabaha kadar çalıştığı, kahverengi alana platformlar döşediği ve kabin benzeri yapıları monte ettiği görülüyor.

Çinli inşaat işçileri, Hebei eyaletinde devasa bir karantina merkezi inşa ediyor. Karantina merkezi şu anki görünümüne 138 saat içinde kavuştu. İşçiler yüzlerce yapı parçasını bir araya getirdi.



Acil bir hükümet emri üzerine 600'den fazla işçi ve 100 iş makinesi, 108 dönümlük arazide inşa edilen karantina merkezini tamamlamak için sıfırın altındaki sıcaklıklarda 24 saat aralıksız çalışmak üzere bölgeye gönderildi.



Çinli yetkililer, 606 mobilyalı süitin Çarşamba günü hazır olacağını ve ilave olarak 1.173 süitin ise Perşembe günü bitirileceğini açıkladı.



İnşaat alanı 108 dönümlük bir arazi üzerine kurulu ve tamamlandığında 4.156 ayrı daireye sahip olacak. Karantina merkezinin koronavirüs hastalarıyla doğrudan veya dolaylı temas kuran binlerce kişiyi barındırması bekleniyor.

Yetkililer şu anda iç dekorasyonlarla ince ayarlamalarla ilgilendiklerini açıkladı.

Çin’in kuzey şehirleri, geçtiğimiz haftalarda yeni bir salgın dalgası yaşamış ve milyonlarca insan ağır tecrit altına alınmıştı.

