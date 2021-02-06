Çin aşısı etkili

Makalede, yeni verilere göre CoronaVac’ın 60 yaş ve üzerinde güvenle kullanılabileceği ifade edildi. Türkiye’de de acil kullanımına izin verilen aşının 60 yaş ve üstü yetişkinlerde ciddi yan etkilere ve rahatsızlıklara neden olmadan bağışıklık tepkisi oluşturduğu kaydedildi. Söz konusu veriler CoronaVac’ın faz 1 ve faz 2 klinik denemelerinden elde edildi.