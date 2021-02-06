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Çin aşısı etkili
Çinli SinoVac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı CoronaVac ile ilgili dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet’te yeni bir makale yayımlandı.
Makalede, yeni verilere göre CoronaVac’ın 60 yaş ve üzerinde güvenle kullanılabileceği ifade edildi. Türkiye’de de acil kullanımına izin verilen aşının 60 yaş ve üstü yetişkinlerde ciddi yan etkilere ve rahatsızlıklara neden olmadan bağışıklık tepkisi oluşturduğu kaydedildi. Söz konusu veriler CoronaVac’ın faz 1 ve faz 2 klinik denemelerinden elde edildi.
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