Çiftler beraber mi yoksa ayrı mı uyumalı? ‘Cinsel hayatı geliştirebilir...’

Sevgilisi, eşi ile uyumak birçok insanın gözünde deyim yerinde ise ‘kutsal’ bir eylem. Ayrı uyumayı bugüne kadar hiç aklına dahi getirmemiş olan, bu durumu sorunlu bir ilişki olarak görenler mevcut. Bazı insanlar ise sadece daha iyi bir gece uykusu istediği için yalnızlığı tercih ediyor.

Yale Tıp Fakültesi’nden Profesör Meir Kryger, “Her gece uykunuzun kalitesini etkileyen pek çok etken vardır. Uyuduğunuz ortam en baş öğedir. Öte yandan yanınızda kimin yattığı ve birlikte ne kadar iyi uyuduğunuz da bir hayli önemlidir” diyor.

Dünya genelinde pek çok insan uyku terörü, uyurgezerlik, uyku apnesi, gece geç saatlerde tuvalete gitme gibi uyku problemleri ile mücadele ediyor. Aynı zamanda kişi uyurken sık sık uyku pozisyonu değiştirebiliyor, yorganı üzerine çekebiliyor ya da farklı bir uyku programına sahip olabiliyor.

Yatak arkadaşınızda yukarıdaki sorunlar ya da bu sorunlardan sadece bir tanesi bile varsa çoğu zaman kaliteli bir uyku uyumanız zorlaşıyor.

Bu tür yatak odası uyumsuzluğu, bazı çiftleri ayrı uyumaya itebiliyor. Seks danışmanı Eric Marlowe Garrison, “Yatak arkadaşlığı sorunu yaşayan binlerce çiftle tanıştım. Ayrı uyumanın birçok çiftin arasındaki bağları güçlendirmeye yardımcı olduğunu keşfettim” diyor.

AYRI UYUMAK İLİŞKİNİZİ GELİŞTİREBİLİR

Garrison, “Uykunun tüm duygusal ve fiziksel yararlarını göz önünde bulunduralım. Sevgi dolu bir ilişki yaşamak için bireylerin her yönden sağlıklı hissetmesi gerekiyor. Eğer ayrı uyumak sizi daha mutlu biri yapıyorsa, beraber uyumayı sorumluluk olarak görmemeniz her açıdan faydalı hale geliyor” şeklinde konuşuyor.

Psikolog Joseph Cilona da benzer bir görüşe sahip. Uyku yoksunluğunun yıkıcı fiziksel ve duygusal etkilere neden olabileceğinden bahseden Cilona, “Ayrı uyumayı seçmek genellikle uyku sorunlarını en aza indirebilir veya tamamen yok edebilir. Öte yandan ilişkinizi kurtarabilir ve geliştirebilir” ifadelerine yer veriyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yetersiz uykunun ilişkilerde çatışmalara yol açabileceğini söylüyor. Paracelsus Özel Tıp Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada ise uyku eksikliği ve ilişki sorunlarının genellikle el ele gittiği sonucuna varıldı.

CİNSEL YAŞAMI ETKİLİYOR

Garrison, çiftlerin ayrı uyumasının kaliteli bir uykunun ötesinde cinsel yaşamı da iyileştirebileceğini söylüyor. Nasıl mı? Garrison şöyle açıklıyor:

“Bir yatak her zaman sadece iki şey içindir; uyku ve seks. Yatağa girdiğinizde ikisinden biri gerçekleşmeli. Ayrıca iyi bir gece uykusu stresi azaltır. Biliyorsunuz ki stres, seksin düşmanıdır.”

Davranış ve sosyal bilimci Wendy Troxel ise konuya başka bir açıdan bakıyor. Ayrı uyuyan çiftlerin birbirlerinin kıymetini daha iyi anladığını söylüyor, “Geceyi ayrı geçirmek ve sabah yeniden bir araya gelmek ilişki için canlandırıcı olabilir” diyor.

ÇİFTLERİN ÜÇTE BİRİ AYRI UYUMAK İSTİYOR

Çiftlerin çoğu hala birlikte uyuyor olsa da ABD’de 12.000'den fazla yetişkinle yapılan yakın tarihli bir anket, Amerikalıların yalnızca üçte ikisinin eşleriyle aynı yatağı paylaşmak istediğini, üçte birinin ise ayrı uyumak istediğini ortaya koydu.

Öte yandan taraflardan biri beraber biri ayrı uyumak isteyebilir. Ayrı uyuma seçimi karşılıklı değilse veya iki kişi tarafından kabul edilmezse ilişkide soruna neden olabiliyor.

Wendy Troxel, “Ayrı uyumanın başlıca dezavantajları, yakınlık kaybının olabileceği ve bu da kopukluk duygularına yol açabileceği ihtimalidir. Bu yüzden, önemli olanın uyku düzeninin kendisi değil, karara nasıl ulaşıldığı olduğunu çiftlere sık sık vurguluyorum” diyor.

Uzmanlar, eşinden ayrı uyumak isteyen herkesin, farklı uyku düzenlemeleri olasılığına sevgi, saygı ve anlayışla yaklaşması gerektiği konusunda hemfikir.

‘AYRI UYUMANIN TARTIŞILMASI ÇOK NORMAL’

Çiftlerin ayrı uyuması konusuyla ilgili yapılan araştırmalar, ilişkilerin ve cinsel hayatın gelişebileceği yönünde. Biz de bu araştırmayı ve konuyla merak ettiklerimizi Uzman Klinik Psikolog M. Berk Karaoğlu’na sorduk.

Karaoğlu, artık çiftler arasında hatta evlilikte bile ayrı evlerde kalmanın tartışılabildiği şu günlerde ayrı yatakta uyuma kavramının hem uyku hem de cinsel yaşam yönünden tartışılmasının oldukça normal olduğunu söylüyor.

“Tabii uyku sırasındaki paylaşımların getirileri her çifte göre değişebilse de özellikle uyku sırasında sıcaklık hassasiyeti, horlama, pozisyon alma vs gibi farklılıkları olabilen çiftlerin uyku derinliğini etkilememesi adına ayrı yatakta uyuması daha anlamlı da olabilir” diyen Karaoğlu, uykunun ilişkilere etkisini de şöyle anlatıyor:

“İlişkilerin iletişim, sabır, tahammül, paylaşım gibi öğeler içerdiğini ve bu öğeleri de uykunun etkilediğini düşünürsek tabii ki uyku eksikliğinin de ilişkilere yönelik olumsuz etkileri olabilecektir.”

‘AYRI UYUMAK CİNSELLİĞİN DOYUM İÇERMESİNİ SAĞLAYABİLİR’

Yapılan araştırmalar, ayrı uyuyan çiftlerin cinsel hayatlarında da iyileşme ve gelişme yaşandığını söylüyor. Berk Karaoğlu da araştırma sonuçlarını doğruluyor, “Bu durum her çifte göre değişebilse de aslında uyku bir nevi, huzur, güven kavramları ile dinlenme zaman dilimine ait bir durumdur. Cinselliğin de tam tersi heyecan, şehvet, tutku yani sempatik sinir sistemini harekete geçiren bir süreç olması nedeniyle ayrı uyumak cinselliğin daha doyum içeren bir hale gelmesine sebebiyet de verebilir” diyor.

“Uyku ve cinsellik kavramlarını ayrı tutarak yatağın sadece uyku veya cinsel aktivite yeri olarak bölümlenmesi çiftleri daha belirli, net bir süreç içinde tutabilir” diye belirten Psikolog Karaoğlu, şöyle açıklıyor:

“Çünkü uyurken herkes en doğal halinde olabilirken cinsellikte cinsi beden, iletişim dili, yaklaşım, pozisyon alma, daha bakımlı olma gibi durumlar ayrıcı olabilir ve cinsel olarak daha aktif olmalarını sağlayabilir.”

TARAFLARDAN BİRİ AYRI BİRİ BERABER UYUMAK İSTİYORSA ÇİFTLER NE YAPMALI?

İlişkilerde iki taraf da her zaman aynı şeyleri istemeyebiliyor. Bu durum ayrı uyuma konusunda da geçerli olabilir. Peki o zaman ne yapmak gerekiyor?

Berk Karaoğlu, “Bu konuda tabii ki öncesinde konuşmak ve bu durumun sevgi, güven, saygı vs. gibi konulardan değil uyku ve cinselliği daha belirli hale getirmek adına uygulanabileceği vurgulanmalıdır” diyor ve ekliyor:

“Çünkü alışılagelmişin dışında bir uygulama olabileceği için çiftlerden biri kendinin beğenilmediğini, sevilmediğini, istenmediğini düşünebilir. Tüm bu olumsuz düşünceleri tetiklememek adına her detayın konuşulması ve hislerin hangi yönde olduğunun birbirlerine açıkça belirtilmesi önemlidir.”

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