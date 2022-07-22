CIA Başkanı: Putin fazla sağlıklı

Haberin Devamı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Ukrayna işgalinin başından beri sık sık gündeme gelen “Putin hasta” iddialarını yalanladı. Colorado’da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Burns, ekim ayında 70 yaşına girecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “fazla sağlıklı” ifadesini kullandı. “Putin’in sağlığıyla ilgili birçok dedikodu var ancak bildiğimiz kadarıyla tamamen sağlıklı” diye konuşan Burns, Putin’in hasta olduğunu destekleyecek kanıt olmadığının altını çizerek, “Fazla sağlıklı görünüyor” dedi. Geçen hafta da İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Putin’in kanser olduğu şeklindeki haberlerin “temenniden öte bir şey olmadığını” söylemişti. Rusya liderinin sağlığına dair özellikle İngiliz tabloid basınında sık sık çıkan iddiaları Kremlin de yalanlamıştı.

Haberin Devamı

15 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ

Colorado’daki konuşmasında CIA şefi, Ukrayna savaşının sürdüğü beş ayda yaklaşık 15 bin Rus askerinin öldüğünü, 45 bin kadarının da yaralandığını söyledi. Putin’in geçtiğimiz günlerde İran’a yaptığı ziyareti de değerlendiren Burns, “Moskova’nın askeri destek için Tahran’ın kapısını çalması Rus savunma sanayisinin eksiklerini yansıtıyor” dedi. Rusya’nın, Ukrayna’da kullanmak üzere İran’dan kamikaze dronlar istediği iddia edilmişti.

ÇİN DERS ALMALI

Rusya’nın Ukrayna’da yaşadıklarının, Çin’in olası Tayvan işgalini etkilediğini söyleyen Burns, “190 bin Rus askerinin 47 milyonluk Ukrayna’yı kontrol edebileceği fikri hiç mantıklı değildi” dedi ve Çin’in, “etkileyici bir güç olmadan hızlı ve kesin bir sonuç alamayacağını” görmesi gerektiğini kaydetti.

Çin ekonomisinin dünyanın kalanıyla Rusya’nın hiç olmadığı kadar bağlantılı olduğunu vurgulayan Burns, Pekin için bilgi akışını kontrol etmenin ve yaptırımlara karşı ekonomiyi güçlendirmenin önemli olacağınına işaret etti. Pekin’in Tayvan üzerindeki emellerinin “hafife alınamayacağını” ekledi.

CIA şefi ayrıca, İran’ın nükleer silah üretmek için girişimde bulunduğuna inanmadıklarını söyledi. Ancak Tahran’ın nükleer çalışmalarının, istemeleri halinde bir bomba yapmaları için gereken süreyi çok kısalttığını belirtti.

Haberin Devamı

İNGİLİZ BASINI ‘HASTA’ İDDİASINDA

İngiliz basınında sık sık Putin’in ağır hasta olduğuna dair haberler çıkıyor. En son Putin’in hafta arası Tahran’a ziyaretinde uçaktan iniş ve selamlama sırasında sağ kolunu fazla oynatmaması hastalığın işareti olarak yorumlandı. Ancak sonrasında Rus liderin yoluna devam ettiği görüldü. Putin, Astana formatı çerçevesinde Tahran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmüştü.