Christian Wulff Hürriyet'e konuştu: Almanya refahını biraz da Türk işçilere borçlu

TÜRKİYE ile Almanya arasında imzalanan işgücü alımı anlaşmanın 60. yılında birinci nesli Talisman ödülüyle onurlandıran Alman Uyum Vakfı, ödül sahipleri adına bir resepsiyon verdi. Vakıf Konsey Başkanı eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, işçi göçünün üzerinden yıllar geçtikten sonra ancak bugün bunun bir başarı hikâyesi olarak değerlendirildiğini ve Almanya’nın bugünkü refahını biraz da Türkiye’den gelen göçmen işçilere borçlu olduğunun anlaşıldığını söyledi.

KAZAN-KAZAN DURUMU

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Christian Wulff, göçün kazan-kazan durumu olduğunu ve hem göçmenlerin hem de Almanya’nın kazandığını kaydetti. Wulff şunları söyledi: “Başlangıçta insanların ailesi olmadan, dil bilmeden ve uyuma hazırlanmadan buraya gelmesi tam anlamıyla hafife alındı. Misafir işçi kavramı bile insanların kısa süreliğine gelip çalışıp eve döneceklerini çağrıştırıyordu. Buraya insanların geldiği, aileleriyle yaşamak istedikleri ve kalmak istediklerinin anlaşılması yıllar sürdü.”

BİR BAŞARI HİKÂYESİ

“Bu ailelerin Alman vatandaşı olan ve Almanya’ya çok iyi uyum sağlamış çocukları oldu. Bugün bunun bir başarı hikâyesi olarak değerlendirildiği ve Almanya’nın bugünkü refahının biraz da Türkiye’den gelen göçmen işçilere borçlu olduğu anlaşıldı. Bugün göçmen çocukları sporda, kültürde, bilimde, ekonomide harikalar yaratıyor ve önemli rol üstleniyor. Herkes göçten yararlandı, gelen göçmenler de ülkemiz de. Bu bir anlamda kazan-kazan durumuydu.”

BİLGİ NOTU

Wulff (62), 2010-12 yılları arasında Almanya Cumhurbaşkanlığı yaptı. 2010’da Müslüman göçmenleri kastederek ‘İslam da Almanya’nın bir parçası” sözleriyle büyük ses getirmişti.

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