Merkel’den ilk kuşak göçmenlere teşekkür ödülü

Merkel, başbakanlıkta yapılan törende Almanya’da 2019’da yılın doktoru seçilen Dilek Gürsoy’un annesi Zeynep Gürsoy’a ödülü takdim ederken, Almanya’ya katkılarından dolayı teşekkür etti. Törende Hırvat, Vietnam ve Güney Kore’den gelen birinci nesil temsilcilerine de Talisman ödülleri verildi.

Zeynep Gürsoy, 1971 yılında aile birleşimi kapsamında eşinin yanına Almanya’ya geldi. 47 yıl Almanya’da bir otomobil fabrikasında çalışan Zeynep Gürsoy, Merkel’in birinci nesil göçmenleri unutmamasının kendisini duygulandırdığını belirterek “Hep söylerim, benim iki vatanım var. Almanya bizim için başlangıçta sadece bir ekmek kapısıydı. Ama yıllar içinde çocuklarımız oldu burada doğdu, kök saldık ve bu ülkede bizim için bir vatan oldu” dedi.

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