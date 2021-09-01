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Dünya
Murat TOSUN/BERLİN
Haber Giriş: 01.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Merkel’den ilk kuşak göçmenlere teşekkür ödülü

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Merkel’den ilk kuşak göçmenlere teşekkür ödülü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesi ile Türkiye arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60’ncı yılı nedeniyle Almanya’nın kalkınmasına katkı sağlayan birinci nesil temsilcisi göçmenlere “Talisman” ödülü verdi. Ödül töreni Almanya Uyum Vakfı inisiyatifiyle gerçekleştirildi.

Merkel, başbakanlıkta yapılan törende Almanya’da 2019’da yılın doktoru seçilen Dilek Gürsoy’un annesi Zeynep Gürsoy’a ödülü takdim ederken, Almanya’ya katkılarından dolayı teşekkür etti. Törende Hırvat, Vietnam ve Güney Kore’den gelen birinci nesil temsilcilerine de Talisman ödülleri verildi.

Zeynep Gürsoy, 1971 yılında aile birleşimi kapsamında eşinin yanına Almanya’ya geldi. 47 yıl Almanya’da bir otomobil fabrikasında çalışan Zeynep Gürsoy, Merkel’in birinci nesil göçmenleri unutmamasının kendisini duygulandırdığını belirterek “Hep söylerim, benim iki vatanım var. Almanya bizim için başlangıçta sadece bir ekmek kapısıydı. Ama yıllar içinde çocuklarımız oldu burada doğdu, kök saldık ve bu ülkede bizim için bir vatan oldu” dedi.

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