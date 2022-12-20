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Çevreci köpek Scruff'tan örnek davranış: 1000 adet plastik şişe topladı

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#ÇEVRE#Plastik Atıklar#Köpek
Çevreci köpek Scrufftan örnek davranış: 1000 adet plastik şişe topladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 13:41

İnsanlar tarafından yerlere atılan plastik atıklar tüm gezegen için büyük tehdit oluşturuyor. Bu tehdidi aşmanın tek yolu çevre bilinci olarak vurgulanırken, sevimli köpek Scruff’ın yaptıkları insanları hayrete düşürdü. 

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İngiltere’de Yvonne Faulkner ve David Grant çifti geçen yıl köpekleri Scruff'ta alışılmadık bir şey fark ettiler. 13 yaşındaki Border Collie cinsi köpeğin topladığı plastik şişeleri bir noktada biriktirdiği gördüler ve bu durumu alışkanlık haline getirdiklerini fark ettiler.

Yvonne köpeklerinin yere atıla pet şişelerle oynadığını düşündüklerini belirterek,"Başlangıçta olmasa da bunu çöp atmak olarak düşündük." dedi.

Çevreci köpek Scrufftan örnek davranış: 1000 adet plastik şişe topladı

ALIŞKANLIK HALİNE DÖNÜŞTÜ

Washington Post’ta yer alan habere göre Scruff bu alışkanlığını sürekli hale getirdi ve plastikleri sürekli toplamaya başladı. Yvonne bu durumun çevreye katkısı olduklarını anladıklarında Scruff'un topladığı tüm şişeleri toplayıp geri dönüştürebilmek için günde yürüyüşe çıktıklarını söyledi.

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Köpeklerinin bu davranışını sosyal medya ortamına taşıyan Grant çifti, kısa sürede binlerce insanın Scruff’u takip etmeye başladıklarını söyledi.

Çevreci köpek Scrufftan örnek davranış: 1000 adet plastik şişe topladı

EKO KÖPEK ADINI ALDI

Yvonne, sosyal medyada bir adamın köpeğe "Eko Savaşçı " adını taktığını ve kısa süre sonra Scruff’un adının "Eko KÖPEK" olarak bilindiğini söyledi.

İngiltere’nin Nuneaton kasabasında yaşayan Scruff bölge sakinleri tarafından da şok sevilen bir isim haline geldi. Kasaba sakinleri onun kasabayı temizlemeye yardım etmesini büyük bir saygı ile izliyor.

Çevreci köpek Scrufftan örnek davranış: 1000 adet plastik şişe topladı

1000’DEN FAZLA ŞİŞE TOPLADI

Biriktirdikleri plastik şişeleri geri dönüşüme girmeden önce ayrıştıran çift, “Plastik şişeleri arayıp bulmak onun için artık bir tutku haline dönüştü.” dedi.

Çevreci köpek Scrufftan örnek davranış: 1000 adet plastik şişe topladı

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Scruff’ın bu sezonda 1000'den fazla plastik şişeyi doğadan temizlediğini söyleyen David ise, “Onun plastik şişe bulup temizlemediği bir gün yok.” sözlerine yer verdi.

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#ÇEVRE#Plastik Atıklar#Köpek

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