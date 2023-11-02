Cepteki tehlike

Haberin Devamı

İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi’nden bilim insanları, cep telefonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonun sperm kalitesini etkileyip etkilemediğini araştırdı. Yaşları 18 ila 22 arasındaki 2 bin 886 erkekten meni örneği alınan araştırmada katılımcılar ayrıca cep telefonu kullanımları ve kullanmadıkları zamanlarda nereye koydukları ile ilgili soruları da yanıtladı.

SPERM SAYISINDA AZALMA VAR

Yapılan analizler, sık cep telefonu kullanımı ile sperm sayısı arasında bir ilişki olduğu tespit edildi. Günde 20 kereden fazla telefon kullanan erkeklerin sperm sayısında, haftada bir kereden fazla telefon kullanmayanlara kıyasla yüzde 21’lik bir azalma görüldü. Sperm yoğunluğunda ise yüzde 30’luk bir azalma tespit edildi.

KESİN SONUCA VARILAMADI

Ancak araştırmacılara göre çalışmaların ilk yılları olan 2005 ile 2007 arasında cep telefonu kullanımıyla sperm kalitesi arasındaki bağlantı daha belirgindi, 2018’e kadar kademeli olarak azaldı. Araştırmacı Martin Roosli, bağlantının azalmasında 2G’den 3G’ye ve ardından 4G’ye geçişin etkili olduğunu belirtti. Uzmanlar, araştırmanın bir tespitte bulunduğunu, cep telefonlarının kısırlığa neden olup olmadığına dair bir sonuca varmadığına işaret etti.