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Cep telefonu kilo aldırıyor

#Cep Telefonu#Kilo#Obezite
Cep telefonu kilo aldırıyor

Alman biliminsanları, cep telefonu radyasyonunun yeme alışkanlıkları ve metabolizma işleyişi üzerindeki etkisini ortaya çıkardı. Uzmanlar, cep telefonu radyasyonunun yeme isteğini arttırarak obezitede etkili olabileceğini öne sürdü.

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ALMANYA’da Lübeck Üniversitesi Psiko-nörobiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerstin Oltmanns ve araştırma ekibi, cep telefonu radyasyonu ile gıda alımı arasında doğrundan bir bağlantı olup olmadığını inceledi. 15 genç erkek, iki hafta arayla toplam üç kez deneye tabi tutuldu. Denekler iki farklı cep telefonuyla radyasyona tabi tutulurken kontrol için de sahte ışınlar kullanıldı. Denekler daha sonra belirli bir süre boyunca bir büfede çalıştı. Spontan gıda alımı, fosfor manyetik rezonans spektroskopisi (MRS) kullanılarak beynin enerji metabolizması ve radyasyon öncesi ve sonrası, çeşitli kan değerleri ölçüldü.

KALORİ ARTIŞINA NEDEN OLDU

Araştırma ekibi şaşırtıcı derecede net sonuçlara ulaştı. Buna göre cep telefonu radyasyonu deneklerin hemen hemen hepsinde yüzde 22 ila yüzde 27 arasında kalori artışına neden oldu. Kan analizleri, bunun aslında artan karbonhidrat alımından kaynaklandığını gösterdi. MRS ölçümleri de, cep telefonu radyasyonunun beyinde enerji devrinde bir artışa neden olduğunu ortaya çıkardı.

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BEYNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR

Araştırma ekibi bu verilerden, cep telefonu radyasyonunun insanlarda sadece aşırı yemeye potansiyel bir katkıda bulunmadığı, aynı zamanda beynin enerjisi homeostazını da etkilediği sonucuna vardı. Uzmanlar bulguların, obezite ve diğer nörobiyolojik araştırmalar için yeni yollar açabileceğini belirtti.

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#Cep Telefonu#Kilo#Obezite

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