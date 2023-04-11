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Cemaatin üzerinden atladı imamı sırtından bıçakladı! ABD'nin konuştuğu olay: Sanık da, polis de, savcı da Türk...

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#ABD#Cami#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 11:24

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Omar Mosque isimli caminin imamı 65 yaşındaki Sayed El-Nakib, Pazar günü sabah namazını kıldırdığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

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Cemaatin içine saklanan Şerif Zorba isimli saldırgan tarafından secdeye gittiği esnada bıçaklanan imam, Saint Joseph Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cemaatin üzerinden atladı imamı sırtından bıçakladı ABDnin konuştuğu olay: Sanık da, polis de, savcı da Türk...

Belediye Başkanı Andre Sayegh, olaydan kısa süre sonra hastaneyi ziyaret ettiğini, imamın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumunun stabil olduğu açıkladı.

NAMAZ KILAN İNSANLARIN ÜZERİNDEN ATLADI, BIÇAĞI SIRTINA SAPLADI

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 32 yaşındaki saldırganın, secdedeki cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı imamın sırtına sapladığı ve kendisini durdurmaya çalışanları tehdit ettiği görüldü.

Cami sözcüsü Abdul Hamdan CNN'e verdiği demeçte, olayın sabah 05:30 sıralarında meydana geldiğini ve o sırada camide 200'den fazla kişi olduğunu açıkladı.

Cemaatin üzerinden atladı imamı sırtından bıçakladı ABDnin konuştuğu olay: Sanık da, polis de, savcı da Türk...

CEMAAT YAKALADI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Saldırgan, camiden kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırgan Şerif Zorba, Türkçe tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde adam öldürmeye teşebbüs ve kanuna aykırı silah bulundurma suçlamalarını reddetti.

CNN saldırganın İstanbul doğumlu olduğunu ve ABD'ye kısa bir süre önce gittiğini öne sürerken Cami sözcüsü Abdul Hamdan da adamın cemaat arasında tanınmadığını belirtti.

Cemaatin üzerinden atladı imamı sırtından bıçakladı ABDnin konuştuğu olay: Sanık da, polis de, savcı da Türk...
32 yaşındaki saldırgan Şerif Zorba'nın İstanbul doğumlu olduğu öğrenildi.

OLAYI SORUŞTURAN SAVCI DA POLİS DE TÜRK

Passaic County İlçe Savcılığından yapılan açıklamada saldırganın Perşembe günü yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Zorba'nın karşı karşıya kaldığı suçlamalar için azami ceza yaklaşık 26 yıl.

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Öte yandan olayı soruşturan polisin de, kıdemli savcı yardımcısının Türk asıllı olduğu öğrenildi. Savcı yardımcısı Bülent Can CNN'e yaptığı açıklamada saldırının nedenini araştırdıklarını belirtti.

SORUŞTURMAYA FBI DA DAHİL OLDU

News12'de yer alan bir haberde saldırganın birkaç hafta önce Paterson'daki Mevlana Camisi'ne düzenlenen saldırıda da parmağı olabileceği belirtildi ve soruşturmaya FBI'ın dahil olduğu vurgulandı.

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#ABD#Cami#Saldırı

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