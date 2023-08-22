'Cehenneme hoşgeldiniz' Binlerce mahkum yiyecek ve ilaç için yalvarıyor...

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Yıllardır ülkeyi saran şiddet dalgası ile baş etmeye çalışan Orta Amerika ülkesi El Salvador aylardır inşa ettiği yeni mega hapishanesi ile dünya gündeminde...

Amerika'nın en büyük hapishanesi olduğu düşünülen 'CECOT Terörizm Hapishanesi'ne son 6 aydır MS-13, Barrio 18 gibi çete üyelerinden binlerce suçlu nakledildi. İngiliz Dailymail gazetesine göre cezaevinde yer alan mahkumların sayısı şu anda 12.114, ve bu sayı her geçen gün artıyor.



İnsan hakları grupları cezaevindeki yaşam koşullarına tepki göstererek mahkumların temiz havaya çıkma şanslarının olmadığını, iyi beslenemediklerini ve düzenli olarak şiddete maruz kaldıklarını öne sürüyor.

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ŞİLTESİZ METAL RANZALARDA YATIYORLAR

Başkent San Salvador'un 74 km güneydoğusundaki Tecoluca'da yer alan yeni Hapishane yaklaşık 5 metre yükseklikte beton duvar ve elektrikli tel çitlerle çevrilmiş durumda.

40 binden fazla çete üyesini barındıracak şekilde inşa edilen cezaevinde kalan mahkumlar şiltesiz, çıplak metal ranzalarda uyuyor. Her biri ortalama 75 mahkumu barındıran hücrelerde sadece 2 tuvalet var.



AFP haber ajansı aylardır gözlerin çevrildiği hapishaneden gelen yeni görüntüleri okuyucularına servis ederken, İngiliz basını mahkumların etraflarındaki ölümcül hastalar için yetkililere yalvarıp yiyecek ve ilaç istediklerini yazdı.

Servis edilen fotoğraflarda mahkumların çoğunun kollarında ve yüzlerindeki dövmeler dikkat çekiyor. Dövmelerindeki 18 veya 13 rakamlarının mensup oldukları çeteleri temsil ettiği belirtilen mahkumlar beyaz atlet ve şortları ile kameralara poz veriyor.



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El Salvador yönetimi hapishanedeki mahkumların hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve insan haklarına dikkat edildiğini öne sürse de, insan hakları grubu Cristosal tarafından hazırlanan son rapor hapishanenin mahkumları kabul etmesinden bu yana 174 kişinin işkenceye maruz kaldığını ve bunların bazılarının ölümle sonuçlandığını iddia ediyor.



Mahkumlar ile konuşan İnsan Hakları avukatı Raquel Caballero ise mahkumlar yiyecek azlığından ve ilaçsızlıktan şikayet ettiğini belirtiyor. Hapishaneden yapılan açıklamaya göre aralarında doktor ve hemşirelerin bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir ekip mahkumların sağlık durumları ile yakından ilgileniyor.

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İngiliz Dailymail gazetesi bugün Hapishane koşullarını anlattığı haberinde 'Cehenneme hoşgeldiniz' ifadesini kullanırken mega hapishane için 'toplama kampı' benzetmesini kullandı.



Hapishanedeki gardiyan ve polisler mahkumları tel örgüler ardından izliyor.