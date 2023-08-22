Sosyete şokta! Ünlü milyoner nişan partisinde fotoğrafları gösterip aldatıldığını açıkladı

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İtalya'nın Torino bölgesinde milyoner bir bankacının nişan partisi, damadın müstakbel karısını 'sadakatsizlikle' suçlaması ile karanlık bir hal alınca, İtalyan sosyetesi sarsıldı. Damadın konuşması bugün hem yerel hem dünya basınında en çok konuşulan konulardan biri oldu.

64 yaşındaki Massimo Segre, İtalyan sosyetesinin önemli isimlerini nişanlısı 47 yaşındaki Cristina Seymandi ile yaklaşan düğününü kutlamak üzere Torino'daki malikanesinde ağırladı.



47 yaşındaki Cristina Seymandi ve 64 yaşındaki Massimo Segre/Facebook

MİKROFONU ELİNE ALIP NİŞANLISININ KENDİNİ ALDATTIĞINI AÇIKLADI

Nişan partisinde mikrofonu eline alan Segre'nin konuşmasında müstakbel karısı ile ilgili sevgi dolu sözler söylemesi beklenirken damat birden salondaki herkesi şoke ederek nişanlısını kendini aldatmakla suçlamaya başladı.

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Konuklar açıklama ile buz keserken, gelin adayı Cristina Seymandi'nin yaşadığı şok anları da saniye saniye görüntülendi.



Konuşmasına 'Cristina'ya sevme özgürlüğü vermek istiyorum.' diye başlayan milyoner sözlerine "Özellikle de benden çok daha fazla önemsediği belli olan önemli bir avukatı sevmesini istiyorum. Sevgili Cristina, ona ne kadar aşık olduğunu biliyorum, ondan önce de başka bir sanayici ile ilişkin olduğunu biliyorum" diyerek devam etti.

Segre bu noktada nişanlısının başka bir erkekle çekilmiş fotoğraflarını misafirlerine göstermeye başlarken, Cristina Seymandi yaklaşık 150 konuğun olduğu salonda çaresizce destek aramaya başladı.



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Misafirlerine "Burada hepinizin önünde boynuzlanmış gibi görünmekten hoşlandığımı sanmayın" diyen 64 yaşındaki adam şok etkisi yaratan konuşmasının devamında "Cristina gerçekleri anlatmakta o kadar iyidir ki, ilişkimize son vermemin nedenini anlatırken onu yalnız bırakamazdım. Bu evlilik öncesi bile olsa sıradan bir aldatma hikayesi. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım, çok kalbim kırıldı" ifadelerini kullandı.

"PARASI ÇOKTAN ÖDENDİ, SEVGİLİNİ ALIP MİKANOS'A GİT"

Konuşmasını nişanlısına iyi dileklerini sunarak bitiren Segre, Cristina'ya sevgilisini alarak Mikonos'a gitmesini, çünkü parasının çoktan ödendiğini söyledi. Konuşma biter bitmez ışıklar söndü ve adam sahneyi terk etti.



64 yaşındaki Massimo Segre online ticaret de yapan 'Directa Sim' şirketinin yöneticisi.

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Acı intikamın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. İtalyan medyası da görüntüleri ön plana çıkarırken, konuklar böyle bir şovun parçası oldukları için 'rahatsız olduklarını' belirttiler.

Times'a konuşan Cristina'nın avukatı 'itibar zedelenmesi' nedeniyle yasal işlem başlatılacağını duyurdu ve 47 yaşındaki kadının ölüm tehditleri aldığını iddia etti.