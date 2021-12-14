Casuslardan çocuklara akılalmaz yılbaşı kartı: Bulmacayı çöz, ajan ol!

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GCHQ (Government Communications Headquarters), İngiltere'de kamuya ait ve devleti siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla hükûmet tarafından görevlendirilen bir güvenlik ve istihbarat kurumu. Kurum aynı zamanda İngiltere'nin en yaygın ağa sahip casusluk ajansı olarak tanınıyor.

Joint Intelligence Committee (JIC), the Security Service (MI5), The Secret Intelligence Service (MI6) ve Defence Intelligence (DI) gibi kurumların altında çalışan GCHQ ilginç bir yeni yıl geleneğine sahip.

Kurum her yıl bu tarihlerde dünya çapındaki meslektaşlarına ve iş ortaklarına ilginç bir yılbaşı tebrik kartı yollamayı gelenek haline getirmiş durumda. Ancak bu yıl yollanan kartlarda bir fazlalık var. Casusluk kurumu kartlarla birlikte 11-18 yaş arası çocuklar ve gençler için çözmesi oldukça zor bulmacalar yolladı.

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Üzerinde bir çam ağacı resmi bulunan kart kurumun resmi sitesinden de indirilebiliyor.

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Kartta GCHQ direktörü Jeremy Fleming'in imzasını taşıyan yazıda şu sözlere yer verilmiş: "Enigma'dan modern zaman şifrelemelerine kadar, GCHQ kurumumuzun tarihi en karmaşık zorlukları bile aşan sayısız yetenekli insanla dolu. Ülkemizi güvende tutmaya devam etmek istiyorsak problem çözme becerilerimizi ve takım çalışmasının önemini kavramalıyız. Bu yüzden bu yılın Noel kartında gençleri hedef aldık. Onların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini geliştirip farklı düşünmelerine yardım etmek ve gelecek neslin yetenekli ajanlarını bulmak için sabırsızlıkla bekliyorum."

Yılbaşı bulmacalarının çözümlerinin kurumun resmi Instagram hesabından paylaşılacağını açıklayan GCHQ, özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Kurum için çalışan ve bilgisayarın mucidi olarak bilinen Alan Turing, savaş sırasında Almanlar tarafından geliştirilen ve Enigma adı verilen bir makineyle yollanan şifreli mesajları çözerek ülkesinin savaşı kazanmasına büyük katkıda bulunmuştu.