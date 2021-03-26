50 sterlinlik banknotlarda matematikçi Turing’in resmi olacak

MERKEZ Bankası’nın şu ana dek bastığı en güvenli banknot olarak gösterilen yeni 50 sterlinlik banknotlar, 23 Haziran’da Turing’in doğum gününde piyasaya sürülecek. İngiltere’de dolaşımdaki en büyük kâğıt para olan 50 sterlinler, kâğıt yerine daha dayanıklı olan polimere basılacak. Polimere basılan 5, 10 ve 20 sterlinin ardından 50 sterlinin de piyasa girmesiyle dolaşımdaki tüm paraların dönüşümü tamamlanmış olacak. Şu anda dolaşımda bulunan 50 sterlinlik banknotların ne zaman piyasadan çekileceği, yeni banknotların 23 Haziran’da dolaşıma sokulmasından sonra bildirilecek. Ancak Merkez Bankası, en az altı aylık bir geçiş dönemi olacağını ve bu süreçte bütün bankalarda eski banknotların yenileriyle değiştirilebileceğini açıkladı. Bu sürenin sonundaysa eski banknotlar sadece Merkez Bankası’ndan yenileriyle değiştirilebiliyor. İngiltere’de 50 sterlinlik banknotlar alışverişlerde nadiren kullanılıyor. 2013’te yapılan bir araştırma halkın üçte birinin hiç 50 sterlinlik banknot kullanmadığını gösteriyordu. 41 YAŞINDA İNTİHAR EDEN DEHA

İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptolog Alan Mathison Turing, İngiliz banknotlarında daha fazla çeşitlilik olması için yürütülen kampanyanın ardından halkın gösterdiği adaylar arasından seçildi. Turing, buluşlarıyla İkinci Dünya Savaşı’nın kazanılmasına büyük bir katkı sağlamasına karşın, 1952’de 19 yaşındaki bir başka erkekle ilişkiye girdiği için gözaltına alınmış ve ‘yüz kızartıcı suç işlemekten’ hüküm giymişti. Turing eşcinsel olduğu için ilaçlarla hadım edilmiş ve yaşadıklarına artık katlanamadığı için 41 yaşındayken intihar etmişti. Turing ölümünden uzun bir süre sonra, 2013 yılında affedildi.