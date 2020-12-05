II.Dünya Savaşı dönemine ait şifreleme cihazı bulundu

Dalgıçlar cihazı önce eski bir daktilo olduğunu zannettiler. Dalgıç ekibi böyle bir keşif yapmayı hiç beklemiyordu, ekip Gelting Körfezi'nde terk edilmiş balık ağlarını arıyordu.

"DAKTİLO ZANNETİK"

Dalgıç ekibinin lideri Florian Huber, DPA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bir meslektaşım dalış esnasında içinde eski bir daktilo bir balık ağı tespit ettiklerini söyledi. Bunun üzerine dalış yaptık, daktilo zannettiğimiz cihazı denizden çıkardık ve yetkilileri bilgilendirdik" dedi.

Söz konusu cihaz, Flensburg şehri yakınlarındaki bir koyda eski bir balık ağında bulundu. II.Dünya Savaşı sırasında Müttefik Kuvvetler, Alman askeri hareketleri hakkında çok kritik ayrıntılar elde etmek için her gün değiştirilen Enigma makinesinin ürettiği kodların şifresini çözmek için durmaksızın çalıştılar.

KAPSAMLI RESTORASYON SÜRECİ BİR YIL SÜRECEK



Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletindeki Devlet Arkeoloji Ofisi Başkanı Ulf Ickerodt, makinenin artık eyaletin arkeoloji müzesindeki uzmanlar tarafından restore edileceğini söyledi.



Ickerodt, "bu tür keşiflerin değerli olduğunu, çünkü döneme ait eserlerin zaman geçtikçe ortadan kalkma tehdidinin giderek arttığını" söyledi.



Deniz tabanında yaklaşık 80 yıl kalan cihazın kapsamlı restorasyon sürecinden geçirileceğini ifade eden Ickerodt, sürecin yaklaşık bir yılda tamamlanacağını söyledi.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Uzmanlar bulunan Enigma cihazının savaşın son günlerinde bir Alman savaş gemisinden denize atıldığına inanıyor. Nazi U-botları daha karmaşık dört rotorlu cihazlar kullandığı için, üç rotorlu Enigma makinesinin bir denizaltıda kullanılmış olması ihtimalinin çok düşük olduğunun altını çiziyorlar.

Modern bilgisayarların babası olarak kabul edilen İngiliz matematikçi Alan Turing, İngiltere'nin Bletchley Park kod kırma merkezinde 1941'de Enigma cihazının şifre sistemini kıran bir ekibe liderlik etti. Bu girişim, Müttefikler'in Alman askeri operasyonları hakkındaki önemli mesajları deşifre etmesine olanak tanıdı. Tarihçiler, Alan Turing ve ekibinin başarılarının savaşı yaklaşık iki yıl kısalttığını söylüyor.



Tarihçilerin aktardığına göre, yalnızca kibir Nazi kodunun kırılmasına yol açtı: "HH" (Heil Hitler) ile bazı mesajların son kısmına imza atılması konusundaki ısrar, en nihayetinde şifre kırıcıların yararlanabileceği bir açıklık sağladı.



Alan Turing ve ekibi Alman askeri mesajlarının sonundaki "HH" kodunun Nazi selamı olan "Heil Hitler" ile aynı anlama geldiğini çözmüştü. Turing ve ekibinin hikayesi, Oscar adayı İngiliz aktör Benedict Cumberbatch'in başrolünü oynadığı 2014 yapımı "The Imitation Game" adlı filmde konu edilmişti.