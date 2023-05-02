Casus krizinde yeni perde: ABD'nin konuştuğu uydu görüntüleri!

Haberin Devamı

Bu yılın başlarında ABD semalarında görülen Çin'e ait istihbarat balonu Washington ve Pekin yönetimlerini karşı karşıya getirmişti.

ABD 'casus' olduğunu öne sürdüğü balonu Atlantik Okyanusu üzerinde düşürürken, Çin söz konusu balonun meteorolojik araştırmalar için kullanıldığını öne sürmüştü.

ABD-Çin ilişkilerindeki gerilim devam ederken CNN International Çin ordusu tarafından geliştirilen büyük bir zeplinin uydu görüntülerini paylaştı.



BlackSky şirketinin çektiği görüntü

CASUS BALON DÜŞÜRÜLMEDEN 3 AY ÖNCE ÇEKİLDİ

Söz konusu görüntülerin Çin'in casus balonunun düşürülmesinden 3 ay önce çekildiğini vurgulayan CNN, hava aracının Çin'in programındaki ilerlemeyi ortaya koyabileceğini yazdı.

Haberin Devamı

ABD uydu görüntüleme şirketi BlackSky tarafından çekilen görüntüler, Çin'de bir çölün ortasında yer alan askeri kompleksin pistinde duran yaklaşık 30 metre genişliğindeki zeplini gösteriyor.

MANEVRA KABİLİYETİ BİLİNEN HAVA ARAÇLARINDAN DAHA YÜKSEK OLABİLİR

CNN'e göre uydudan görüntülenen zeplin daha önceden görülen veya bilinen hava araçlarından çok daha yönlü ve manevra kabiliyeti yüksek olabilir.

Oklahoma Havacılık ve Uzay Enstitüsü'nden Jamey Jacobs, böyle bir hava aracının 'göklerin denizaltısı' görevi görebileceğini ve özel navigasyon yeteneklerine sahip olabileceğini belirtti.

CNN'in ulaştığı üst düzey bir savunma yetkilisi ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) söz konusuna görüntülerin farkında olduğunu ve takip ettiğini belirtti ancak söz konusu aracın nasıl bir tehdit oluşturacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.



ABD tarafından düşürülen casus balonun görüntüsü

SİVİL PROGRAMLARDAN ORDUYA GEÇİŞ

Ocak ayının sonunda patlak veren 'casus balon' krizi zeplin gibi hava araçlarının casusluk faaliyetlerinde ne kadar yararlı olabileceğini tartışmaya açtı.

Haberin Devamı

CNN'e konuşan uzmanlar bu tür hava araçlarının uydulara göre daha ucuz olduğunu vurgularken, yıllardır Çin zeplin programını inceleyen Eli Hayes, uydu görüntüleri ile zeplin gibi hava araçlarının kullanımının sivil alandan askeri alana kaydığına dikkat çekti.