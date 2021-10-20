Çapkın Bill Gates'i yönetim uyarmış

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ABD medyasına açıklamalarda bulunan Shaw, o dönem evli olan Gates’in kadın çalışana ofis dışında buluşmayı teklif ettiğini söyleyerek “Flörtöz olsalar da, alenen cinsel içerikli değillerdi fakat uygunsuz kabul edildiler” dedi. E-postaları öğrenen yönetim kurulu üyelerinin, durumun “uygunsuz” olduğuna dair Gates’i uyardığı aktarıldı. Gates cephesinden ise iddialara yalanlama geldi. Bill Gates’in sözcüsü, iddiaların “konuyla ilgili doğrudan bilgisi olmayan ve bazı noktalarda çıkar çatışmaları olan kaynaklardan gelen yanlış söylentiler” olduğunu söyledi. Geçtiğimiz ağustos ayında 27 yıllık evliliğini sonlandıran Gates, öncesinde eski bir Microsoft çalışanıyla ilişkisi olduğunu itiraf etmişti.