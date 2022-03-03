Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Canlı yayında patlama... ABD'li muhabirin panik anları kamerada

#Ukrayna#Kiev#Ukrayna Savaşı
Canlı yayında patlama... ABDli muhabirin panik anları kamerada

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bombardıman kameralara yansıdı. ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında bölgedeki son gelişmeleri aktarırken kent yeniden bombaların hedefi oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki en önemli hedef olan başkent Kiev'e saldırılar artarak devam ediyor.

ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayındayken Kiev'de yaşanan bombardıman kameralara takıldı.

İnternette yayınlanan görüntülerde, dışişleri muhabiri Charlie D'Agata'nın yaşadığı şok da saniye saniye kaydedildi.

Gözden Kaçmasın

Rusya açık açık tehdit etmişti... Putinden flaş hamleRusya açık açık tehdit etmişti... Putin'den flaş hamle!Haberi görüntüle

Görüntülerde ABD'li gazetecinin 'Bu da neydi böyle?' dediği duyuluyor. 'Bilmiyorum... şimşek gibiydi' sözlerinin duyulduğu anda ise ikinci bir patlama gerçekleşiyor.

Canlı yayında patlama... ABDli muhabirin panik anları kamerada

Çekim ekibi patlamaların ardından siper alırken 'Bu çok yakındı' sözleri duyuluyor.

Rusya, Kiev’e yönelik son saldırısında Kievliler için hayati öneme sahip olan ısıtma hatlarını vurdu.

Haberin Devamı

Kiev'in batısındaki tren istasyonu yakınında bulunan merkezi ısıtma merkezine atılan roket ile Kiev'in birçok mahallesine ısıtma sağlanamayacağı ifade edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko saldırıya tepki göstererek, "Kiev'i dondurmak istiyorlar. Tren istasyonu yakınındaki büyük bir ısıtma ana hattı saldırıyla tahrip edildi" dedi.

Canlı yayında patlama... ABDli muhabirin panik anları kamerada

Öte yandan Rusya, dün Kiev’deki televizyon kulesini hedef almış saldırıda 1’i gazeteci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Charlie D'Agata daha önce yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirmişti.

D'Agata "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.

Muhabirin sözleri Twitter'da 1,5 milyondan fazla kez görüntülendi. Kullanıcılar D'Agata'nın ırkçı söylemini tarihi bir hata olarak yorumladı.

Gözden Kaçmasın

Rusya-Ukrayna savaşında ırkçı söylemler Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyorRusya-Ukrayna savaşında ırkçı söylemler! 'Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyor'Haberi görüntüle

Muhabir skandal yorumunun internette viral hale gelmesinden sonra geri adım atıp özür diledi ve “Pişman olacağım bir şekilde konuştum ve bunun için üzgünüm. Çatışmaları asla karşılaştırmamalıyız, her biri benzersizdir. Kötü bir kelime seçimi yaptım, özür dilerim.” dedi.

Haberin Devamı

D'Agata'nın yorumuna medya dünyasından en sert tepki Chicago Sun-Times muhabiri Nader Issa'dan geldi. Issa "CBS News bugün doğrudan ırkçılık düdüğünü çaldı" dedi ve ekledi;

“Kelimelerini dikkatle seçtiği versiyon buysa, alternatifi şu olur: Bunlar medeni beyaz insanlar, medeni olmayan kahverengi insanlar değil."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Kiev#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin