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Dünya
DHA
Haber Giriş: 15.02.2020 - 11:15,Son Güncelleme:/

Büyüleyen görüntü... Dev meteor böyle düştü!

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Büyüleyen görüntü... Dev meteor böyle düştü!

Malezya’nın Johor Bahru kentinde sabah saatlerinde büyük bir meteor düştü. Meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Malezya’nın Johor Bahru kenti yakınlarında sabaha karşı saat 5.00 sularında bir meteor düştü.

Büyüleyen görüntü... Dev meteor böyle düştü

‘Ateştopu’ olarak adlandırılan meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından Singapur ve Malezya’da en az 4 tane ‘ateştopu’ olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü rapor edildi.

Büyüleyen görüntü... Dev meteor böyle düştü

IMO tarafından Singapur ve Malezya’da düştüğü rapor edilen meteorlar NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından henüz doğrulanmadı.

Büyüleyen görüntü... Dev meteor böyle düştü

 

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