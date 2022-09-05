Burası Kandil değil! Yunanistan'daki terör yuvası Lavrion Kampı’ndan şoke eden görüntüler

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Yunanistan'ın Türkiye aleyhine faaliyet gösteren hemen tüm terör örgütlerinin mensuplarını barındırdığı ve eğitim verdiği Lavrion Kamp'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

CNN Türk yayınına katılan İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, kampla ilgili çok çarpıcı bilgiler aktardı.

Yunanistan'ın aynı adlı kasabasında kurulan kampta PKK'lı teröristlerin haricinde DHKPC ve MLKP gibi terör örgütlerinin mensupları da kalıyor. Ancak Nihat Uludağ kampın yönetiminin PKK'da olduğunun altını çizdi.

Yunanistan uzun süredir Türkiye aleyhinde eylem yapan teröristlere kucak açıyor. HDP'li milletvekili Semra Güzel de Yunanistan’a kaçmıştı.

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Nihat Uludağ, kampta 2 blok bulunduğunu ve 80 daireden oluşan bu kampta terör örgütü mensuplarına 6 aylık bir eğitim sağlandıktan sonra bu teröristlerin Yunan pasaportu verilerek Irak'a yollandığını aktardı.

PKK'nın bu kampı bir istasyon olarak kullandığını belirten Uludağ, Türkiye'den kaçan teröristlerin de bu kampa gönderildiğinin altını çizdi.

Nihat Uludağ, Lavrion Kampı'nda, teröristlere ideolojik eğitimin yanı sıra sabotaj ve bombalı saldırı eğitimi de verildiğini, Lavrion Kampı'nın yarım saat uzağında bir başka kamp daha bulunduğunu anlattı.

İdeolojik eğitimler ve örgütsel eğitimler Lavrion Kampı'nda verilirken silahlı eğitimler, çatışma ve bombalı saldırı eğitimlerinin ise bu yarım saat uzaklıktaki kampta verildiğinin altı çizildi.

Nihat Uludağ, kampa 'Yunanistan'daki Kandil' denilse de beldenin bir tatil beldesi olduğuna ve kampın da denize sıfır bir kamp olduğuna dikkat çekti. GÖZLER LAVRİON KAMPINA ÇEVRİLMİŞTİ

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, terör örgütü PKK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yaptığı ortaya çıkarılan Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalanmıştı. Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalanmasının ardından da gözler Lavrion Kampı'na çevrilmişti.

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Uludağ, Suriye ve Irak sınırında Türkiye aleyhine delil toplayan ve DEAŞ'la da ortak çalışan Hüsamettin Tanrıkulu'nun Lavrion Kampı ile bağlantısı biliniyordu.

HDP'li Semra Güzel'in de bir göçmen kaçakçısı ve bir diğer PKK'lı ile birlikte bu kampa gittikleri biliniyor. Nihat Uludağ, kampa bu şekilde giden terör örgütü üyelerinin daha sonra Avrupa'nın istedikleri bir ülkesine rahatça gidebildiğini aktardı.

Örgüt bayraklarının asılı bulunduğu kampta hiçbir bağlantının saklanmaya çalışılmadığını belirten Uludağ, kampın PKK bağlantısının oldukça ortada olduğunu ve kimsenin bunu saklamaya çalışmadığını aktardı.

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Kampta FETÖ üyesi teröristlerin de bulunduğu yönündeki iddialar hakkında da konuşan Nihat Uludağ FETÖ üyeleri için eğitim söz konusu olmasa bile kampın kapılarının Türkiye aleyhine çalışan herkese açık olduğunu ve FETÖ üyesi herkese kampta yer verildiği ve barındırıldığını açıkladı.

Sürekli bir sirkülasyon yaşanan ve çok sayıda teröristi barındıran ve eğiten kampın masraflarının nasıl karşılandığı sorusuna ise Uludağ "AB üyesi ülkelerde bulunan kuruluşların fonlarıyla." cevabını verdi.