Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Burası Kandil değil! Yunanistan'daki terör yuvası Lavrion Kampı’ndan şoke eden görüntüler

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#PKK#Lavrion Kampı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 12:46

Yunanistan’da 1985 yılında mülteciler için kurulan Lavrion Kampı'nda Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere bugüne kadar yüzlerce teröriste ev sahipliği yapıldığı ortaya çıkmıştı. 'Yunanistan'ın Kandil'i diye nitelendirilen bölgeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı…

Haberin Devamı

Yunanistan'ın Türkiye aleyhine faaliyet gösteren hemen tüm terör örgütlerinin mensuplarını barındırdığı ve eğitim verdiği Lavrion Kamp'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

CNN Türk yayınına katılan İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, kampla ilgili çok çarpıcı bilgiler aktardı.

Yunanistan'ın aynı adlı kasabasında kurulan kampta PKK'lı teröristlerin haricinde DHKPC ve MLKP gibi terör örgütlerinin mensupları da kalıyor. Ancak Nihat Uludağ kampın yönetiminin PKK'da olduğunun altını çizdi.

Yunanistan uzun süredir Türkiye aleyhinde eylem yapan teröristlere kucak açıyor. HDP'li milletvekili Semra Güzel de Yunanistan’a kaçmıştı.

Burası Kandil değil Yunanistandaki terör yuvası Lavrion Kampı’ndan şoke eden görüntüler
Nihat Uludağ, kampta 2 blok bulunduğunu ve 80 daireden oluşan bu kampta terör örgütü mensuplarına 6 aylık bir eğitim sağlandıktan sonra bu teröristlerin Yunan pasaportu verilerek Irak'a yollandığını aktardı.

Haberin Devamı

PKK'nın bu kampı bir istasyon olarak kullandığını belirten Uludağ, Türkiye'den kaçan teröristlerin de bu kampa gönderildiğinin altını çizdi.

Nihat Uludağ, Lavrion Kampı'nda, teröristlere ideolojik eğitimin yanı sıra sabotaj ve bombalı saldırı eğitimi de verildiğini, Lavrion Kampı'nın yarım saat uzağında bir başka kamp daha bulunduğunu anlattı.

İdeolojik eğitimler ve örgütsel eğitimler Lavrion Kampı'nda verilirken silahlı eğitimler, çatışma ve bombalı saldırı eğitimlerinin ise bu yarım saat uzaklıktaki kampta verildiğinin altı çizildi.

Nihat Uludağ, kampa 'Yunanistan'daki Kandil' denilse de beldenin bir tatil beldesi olduğuna ve kampın da denize sıfır bir kamp olduğuna dikkat çekti.

Burası Kandil değil Yunanistandaki terör yuvası Lavrion Kampı’ndan şoke eden görüntüler
GÖZLER LAVRİON KAMPINA ÇEVRİLMİŞTİ

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, terör örgütü PKK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yaptığı ortaya çıkarılan Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalanmıştı. Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalanmasının ardından da gözler Lavrion Kampı'na çevrilmişti.

Haberin Devamı

Uludağ, Suriye ve Irak sınırında Türkiye aleyhine delil toplayan ve DEAŞ'la da ortak çalışan Hüsamettin Tanrıkulu'nun Lavrion Kampı ile bağlantısı biliniyordu.

HDP'li Semra Güzel'in de bir göçmen kaçakçısı ve bir diğer PKK'lı ile birlikte bu kampa gittikleri biliniyor. Nihat Uludağ, kampa bu şekilde giden terör örgütü üyelerinin daha sonra Avrupa'nın istedikleri bir ülkesine rahatça gidebildiğini aktardı.

Örgüt bayraklarının asılı bulunduğu kampta hiçbir bağlantının saklanmaya çalışılmadığını belirten Uludağ, kampın PKK bağlantısının oldukça ortada olduğunu ve kimsenin bunu saklamaya çalışmadığını aktardı.

Burası Kandil değil Yunanistandaki terör yuvası Lavrion Kampı’ndan şoke eden görüntüler
Kampta FETÖ üyesi teröristlerin de bulunduğu yönündeki iddialar hakkında da konuşan Nihat Uludağ FETÖ üyeleri için eğitim söz konusu olmasa bile kampın kapılarının Türkiye aleyhine çalışan herkese açık olduğunu ve FETÖ üyesi herkese kampta yer verildiği ve barındırıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Sürekli bir sirkülasyon yaşanan ve çok sayıda teröristi barındıran ve eğiten kampın masraflarının nasıl karşılandığı sorusuna ise Uludağ "AB üyesi ülkelerde bulunan kuruluşların fonlarıyla." cevabını verdi.

Gözden Kaçmasın

Yunanistandaki Lavrion Kampında skandal görüntüler PKKnın eğitim üssü haline geldiYunanistan'daki Lavrion Kampı'nda skandal görüntüler! PKK'nın eğitim üssü haline geldiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bakan Soylu duyurdu Eylem hazırlığındaki terörist yakalandıBakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#PKK#Lavrion Kampı

BAKMADAN GEÇME!

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger

BAKMADAN GEÇME!

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger