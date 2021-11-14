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Bulgaristan'da tarihi seçim: İstanbul da sandık başında!

#Bulgaristan#Seçim#Türk Aday

Bulgaristan’da bugün tarihi seçim günü: İlk kez bir Türk, Bulgaristan cumhurbaşkanlığı için aday. Balkan dernekleri ‘Bir oy bir oydur’ diyerek Türkleri sandığa çağırdı. Heyecanlı seçim için İstanbul'da da oy verme işlemi sürüyor.

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Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için İstanbul'daki çifte vatandaşlık sahibi Türkler sandık başına gitti.

Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için Zeytinburnu'ndaki Dr. Reşit Galip İlkokulunda oy kullanan Türkler, sabah erken saatlerde oy kullanacakları sandığa geldi. Vatandaşlar, pasaportlarını göstererek saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Bulgaristan doğumlu Hüsnü Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını heyecanla beklediğini aktararak, "Çok mutluyuz. Sabahın erken saatinde gelerek oyumuzu kullandık. Hayırlısı olsun, bize yardımcı olsunlar Bulgaristan'da. Çocuklarım burada. 3 kızım, 1 oğlum var." diye konuştu.

Anketlere göre Rusya yanlısı, eski Komünist Parti çizgisinde siyaset yürüten BSP'nin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın GERB'in aday gösterdiği Anastas Gercikov favori adaylar. Karadayı anketlerde üçüncü sırada yer alıyor.

Bulgaristanda tarihi seçim: İstanbul da sandık başında!

Anketlere göre Rusya yanlısı, eski Komünist Parti çizgisinde siyaset yürüten BSP'nin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın GERB'in aday gösterdiği Anastas Gercikov favori adaylar. Karadayı anketlerde üçüncü sırada yer alıyor.

Oy kullanan vatandaşlardan İsmet Şen de "Oyumu kullandım, inşallah hayırlısı olur, kazanalım. Öyle heyecanlıyım ki bu gece uyku bile uyumadım. İnşallah desteklediğimiz adamımız çıkar. 80 yaşındayım, Bulgaristan'da evim var. Akrabalarımın kimisi Türkiye'de, kimisi Bulgaristan'da." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye genelinde 126 sandık kuruldu. İstanbul'da Bulgaristan Başkonsolosluğu olmak üzere, 26 okulda oy kullanılıyor.

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Bulgaristanda tarihi seçim: İstanbul da sandık başında

TRAKYA'DA DA SANDIK BAŞINDAYIZ

Çifte vatandaşlar, Bulgaristan seçimi için oy kullanmaya başladı.

Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu.

Edirne'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu ile 75. Yıl İlkokulu'nda iki sandıkta oylarını kullandı.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Oyunu kullanan vatandaşlardan Ayşe Uyar (65), seçimlerin özellikle Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını diledi.

Bulgaristan'da zamanında Türklerin çok büyük sıkıntılar çektiğini dile getiren Uyar, "Türkçe konuşturmadılar. Hep Bulgarca yazmamızı istediler. Biz bunlar için de çalıştık. Şimdi haklarımızı almak için oyumuzu kullanıyoruz. İnşallah haklarımızı alırız." dedi.

Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti.

Bulgaristanda tarihi seçim: İstanbul da sandık başında

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Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere, Türkiye'de 126 sandıkta oy kullanıldığını anımsattı.
Seçime sabahın erken saatlerinde yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Ateş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu seçimin diğerlerinden daha önemli olduğunu vurgulayan Ateş, "Hayırlısıyla Bulgaristan Cumhuriyeti'nin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimini üçüncü defa yine başladı. Bu seçim bizim için daha önemli. İlk kez bir cumhurbaşkanı adayımız var. Seçimlerin hayırlısıyla geçmesini temenni ediyoruz. Herkesi tekrardan sandıklara davet ediyoruz. İnşallah bu defa umduğumuz gibi olur ki bu seçimler tekrarlanmaz.

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Kırklareli'nde 7 sandık var. 8 bin civarı seçmen var. Bizim için parlamento seçiminden daha önemli olmasının sebebi cumhurbaşkanı adayının ilk defa Türk Müslüman bir adayın olması bizler için ayrı bir önem kazanıyor. Tarihte ilk kez Türk partisinin genel başkanı aday oldu." diye konuştu.
Gülseren Kıran da çifte vatandaş olarak Bulgaristan seçimleri için oy kullandığını belirtti.

Bulgaristan'da doğduğunu ve uzun yıllar yaşadığını aktaran Kıran, 1989 yılında Türkiye'ye göç ettiklerini anımsatarak " Haklarımızı savunmamız için haklarımızı kazanmak için oy kullanmamız gerekiyordu biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu seçim üçüncü kez tekrar ediliyor. Çok önemli." şeklinde konuştu.

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Asya Sert ise oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Tekirdağ'da da yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı.

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#Bulgaristan#Seçim#Türk Aday

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