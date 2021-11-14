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Bulgaristan’da ilk kez bir Türk cumhurbaşkanlığı için yarışıyor: Bir oy bir oydur

#Bulgaristan#Seçim#Türk Aday
Bulgaristan’da ilk kez bir Türk cumhurbaşkanlığı için yarışıyor: Bir oy bir oydur

Bulgaristan’da bugün cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler var. İlk kez bir Türk, Bulgaristan cumhurbaşkanlığı için aday. Balkan dernekleri ‘Bir oy bir oydur’ diyerek Türkleri sandığa çağırıyor.

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BULGARİSTAN’da bugün çifte seçimler var. Hem genel seçimler, hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Türkiye’de bu seçimlerde oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 350 bin ‘çifte vatandaş’ var. Balkan dernekleri, oy verme hakkı bulunan Türk seçmenleri, oy vermeye çağırıyor.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İskra Mihaylova da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday. Anketler, cumhurbaşkanı seçiminde aday 23 ikiliden sadece 3’ünün geniş destek alabileceğini gösteriyor.

Bulgaristan’da ilk kez bir Türk cumhurbaşkanlığı için yarışıyor: Bir oy bir oydur

ÜÇ ADAY ÖNDE

Kamuoyu araştırmalarına göre Rusya yanlısı, eski Komünist Parti çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin aday gösterdiği Sofya Üniversitesi Rektörü Profesör Anastas Gercikov en favori cumhurbaşkanı adayları. Karadayı anketlerde üçüncü sırada yer alıyor. İlk turda cumhurbaşkanı seçilememesi halinde ikinci turun 21 Kasım’da yapılması planlanıyor.

Bulgaristan’da ilk kez bir Türk cumhurbaşkanlığı için yarışıyor: Bir oy bir oydur

SANDIĞA ÇAĞRI

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Anketlere göre, erken genel seçimlerde parlamentoya girmek için gereken yüzde 4 barajını sadece 6 siyasi güç geçebilecek. Boyko Borisov’un GERB partisinin, kemikleşmiş seçmen desteğiyle oyların yüzde 23’ünü alarak yeni parlamentoda en büyük parti konumunu elde etmesi bekleniyor. Anketler ayrıca BSP, HÖH partilerinin yanı sıra yeni kurulan Değişime Devam (PP), şovmen Slavi Trifonov’un Böyle Bir Halk Var (İTN) ve kent soylu sağ görüşlülerin oluşturduğu Demokratik Bulgaristan (DB) partisinin yeni mecliste yer bulabileceğini gösteriyor. Siyasi gözlemciler, yeni parlamentoda hükümetin kurulması için en az 4 gücün koalisyon kurması gerekebileceğini savunuyor.

Bulgaristan’da ilk kez bir Türk cumhurbaşkanlığı için yarışıyor: Bir oy bir oydur

ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇİM

Balkan Göçmenleri Derneği Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan’daki seçimleri ‘çok önemli bir seçim’ diye niteledi. Derneğin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Gençoğlu, “Bizleri silahla asimile etmeye çalıştılar, başaramadılar. Ekonomik açıdan asimile etmeye çalıştılar, başaramadılar. Şimdi de siyasi yönden asimile etmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar! Bir oy bir oydur, anlayışıyla hepimiz gayret ederek seçimlerde katılımı en yüksek seviyeye taşımalıyız. Oradaki kardeşlerimizi, eskiden olduğu gibi bu seçimlerde de koalisyonun büyük ortağı olarak yönetime taşıyacak oy çoğunluğuna ulaşmalıyız” dedi.

BİLGİ NOTU 

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Türkiye’de bugün Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’da merkez ve ilçelerde birden çok noktada sandıklar kurulacak.

Türkiye’de sandıkların nerelerde kurulacağını internette ‘balgoc.org.tr’ adresinden görmek mümkün.

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#Bulgaristan#Seçim#Türk Aday

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