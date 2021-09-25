Bu hazineye paha biçilemiyor! Taliban peşine düştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Evin içinde aşı kavgaları Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağızEvin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!#Aşı Tartışması
Tarihi proje başlıyor Dünyaya tanıtıldı... Piramitlerle yarışacakTarihi proje başlıyor! Dünyaya tanıtıldı... Piramitlerle yarışacak#Taş Tepeler
Yerden yere vurdu Oyun zekası yetersiz, felaket, ızdırap...Yerden yere vurdu! "Oyun zekası yetersiz, felaket, ızdırap..."#Beşiktaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı 5 zincir market için harekete geçildiCumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 5 zincir market için harekete geçildi#Fahiş Fiyat
Adaylık sorusuna yanıt Akşenerden canlı yayında dikkat çeken açıklamaAdaylık sorusuna yanıt! Akşener'den canlı yayında dikkat çeken açıklama#İYİ Parti
Skandal sözlerini canlı yayında savundu Muhammed ismini yasaklayacağımSkandal sözlerini canlı yayında savundu! 'Muhammed ismini yasaklayacağım'#FRANSA
Ortalığı karıştıran açıklama: İlk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olunOrtalığı karıştıran açıklama: İlk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olun#Nükleer Silah
Şikayetleri 4 ay önce başlamıştı... Doktorlar da şaşkına döndü: Basketbol topu büyüklüğündeŞikayetleri 4 ay önce başlamıştı... Doktorlar da şaşkına döndü: Basketbol topu büyüklüğünde#Tümör
Aziz Sancarla ilgili anısını anlattı: Montu giyince canı sıkıldıAziz Sancar'la ilgili anısını anlattı: Montu giyince canı sıkıldı#Prof. Dr. Aziz Sancar
Pandemide sağlıklı beslenme ve sporla 10 kilo verdim"Pandemide sağlıklı beslenme ve sporla 10 kilo verdim"#Miray Daner
Yüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçaklarıYüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçakları!#TEKNOFEST 2021
İşte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmışİşte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış#Kathy Hilton
Eski sevgililer ‘hortlayabilir’Eski sevgililer ‘hortlayabilir’#Astroloji
Sonbaharda bir başka güzel... Uzmanlar önerdi: 7 şehirden 15 seçenekSonbaharda bir başka güzel... Uzmanlar önerdi: 7 şehirden 15 seçenek#Seyahat
AVMye afişini astırdı... Civarda oturan eski sevgililerime eziyetAVM'ye afişini astırdı... 'Civarda oturan eski sevgililerime eziyet!'#İrem Derici
HABERLERDünya Haberleri

Bu hazineye paha biçilemiyor! Taliban peşine düştü

#Afganistan#Taliban#Baktriya
Bu hazineye paha biçilemiyor Taliban peşine düştü

Uzmanların paha biçemediği, iki bin yıllık geçmişiyle ülkeye yıllarca yüklü miktarda turizm geliri kazandıran Afganistan'ın ünlü Baktriya hazinesi Taliban'ın radarına girdi. Taliban, dünyanın en büyük altın koleksiyonu olduğu iddia edilen hazinenin ülke dışına çıkmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesiyle birlikte sadece ülkedeki kadınlar, kız çocukları, yabancı ülkeler için çalışmış görevliler değil Afganistan'ın arkeolojik keşifleri ve geçmişten gelerek kültürünü yansıtan eserler de tehlike altına girdi.

Bunların en önemlilerinden biri olarak gösterilen Baktriya hazinesi de tehlike altında olarak gösteriliyor. Zira 20 binden fazla altın parçadan oluşan bu 2 bin yıllık hazine çoktan Taliban'ın hedefi haline gelmiş durumda. Ülkeden gelen haberlere göre Taliban bu hazineyi her yerde aramaya başladı.

Tela Tapa adı verilen ve Afganistan'ın Sovyet işgalinden bir yıl önce, 1978'de Yunan-Rus arkeolog Viktor Sarianidi liderliğindeki bir Sovyet-Afgan ekibi tarafından, Afganistan'ın kuzeyindeki Sheberghan yakınlarındaki Jowzjan eyaletinde bulunan bir arkeolojik sit alanında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bu hazine, ilerleyen yıllarda ülkenin en önemli arkeolojik sembollerinden biri haline geldi.

Kayıp altın şehri efsanesi gerçek mi Zümrütlerle dolu 8 kavanoz bulundu

'Kayıp altın şehri' efsanesi gerçek mi? Zümrütlerle dolu 8 kavanoz bulundu

Grek-Baktriya Krallığı, Orta Asya'daki Baktriya ve Soğdiana'yı MÖ 250'den 125 yılına kadar kontrol etmiş, Hint-Yunan Krallığı ile birlikte Helenistik dünyanın en doğusundaki devlet olmuştur. Coğrafi olarak günümüzde Afganistan’ının kuzeyinde hüküm sürmüş krallık olarak bilinmektedir. Baktriya hazinesinin de bu dönemden kalma olduğu biliniyor.

Haberin Devamı

Bu hazineye paha biçilemiyor Taliban peşine düştü

Taliban'dan önceki Afganistan Kültür Bakanlığı şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, paha biçilemeyen ve 21 bin 145 saf altın parçadan oluşan antik Baktriya hazinesinin Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergilemişti.

Bu hazineye paha biçilemiyor Taliban peşine düştü

Bakanlık, hazinenin geçmişinden dolayı milyarlarca dolar değerinde olduğunu belirterek yakında yurt dışına sergilenmek üzere gönderileceğini de belirtmişti. Baktriya altın koleksiyonu, son 13 yılda 13 ülkede 29 müzede sergilendi ve Afganistan'a 4,5 milyon doların üzerinde gelir sağladı.

Ancak Taliban bu hazinenin ülke dışına çıkarılmasının vatana ihanet suçu sayılacağını açıkladı.

Birçok tarihçi Taliban'ın bu hazineyi ve benzer başka arkeolojik keşifleri ele geçirerek yok etmesinden ve Afganistan'ın geçmişini silmeye çalışmasından korkuyor.

Bu hazineye paha biçilemiyor Taliban peşine düştü

Haberin Devamı

BUDİST ŞEHRİ DE TEHLİKE ALTINDA

Taliban tarafından tahrip edilmesinden korkulan bir başka tarihi eser ise bin 600 yıllık bir Budist şehri olan Mes Aynak. efsanevi İpek yolu üzerinde bulunan şehir hem ticaret yolu hem de tapınakların bulunduğu çok önemli tarihi anlamları olan bir yer. Burada sayısız Budist tapınakları ve çeşitli Budist eserleri gömülü halde bulunuyor.

İlgili Haberler:

Evin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!Tarihi proje başlıyor! Dünyaya tanıtıldı... Piramitlerle yarışacakCumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 5 zincir market için harekete geçildi

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afganistan#Taliban#Baktriya