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'Kayıp altın şehri' efsanesi gerçek mi? Zümrütlerle dolu 8 kavanoz bulundu

#Kolombiya#Arkeolojik Kazı#Dünya
Kayıp altın şehri efsanesi gerçek mi Zümrütlerle dolu 8 kavanoz bulundu

Arkeologlar, Kolombiya'da bir tapınak ve bitişiğindeki mezarların içinde, içinde zümrüt bulunan sekiz seramik kavanoz buldular. Bulunan kavanozların 600 yıl önce yaşayan ve 'kayıp altın şehir' efsanesine ilham olan Muisca halkına ait olduğu bildirildi.

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Kolombiya'nın günümüzdeki başkenti Bogota yakınlarında çalışma yapan arkeologlar Muisca kasabasının kalıntılarındaki tapınağı ve mezarları ortaya çıkardılar.

ZÜMRÜTLERLE DOLU 8 SERAMİK KAVANOZ

Kayıp altın şehri efsanesi gerçek mi Zümrütlerle dolu 8 kavanoz bulundu

Francisco Correa liderliğinde çalışan ekip bölgede yol yapımı öncesinde yürütülen kazılarda zümrütlerle dolu 8 seramik kavanoz ve metalik figürler buldu. Bulunan figürlerin bazıları hayvanlara benziyor, diğerleri ise daha çok asalı ve silahlı insanlara benziyor. Figürlerin bulunduğu tapınağın tapma ritüelleri ile ilgili olabileceği düşünülüyor.


KAYIP KENT EFSANESİ

Keşfin yapıldığı antik kentte bir zamanlar Kolombiya’nın yerli halklarından Muiskalar yaşıyordu. Muiskalar, yaklaşık 600 yıl önce "ofrendatario" adı verilen kavanozlar üretiyordu. Muisca halkı özellikle metal işçiliğindeki becerileriyle ünlüydü.

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Livescience’a açıklama yapan arkeolog Francisco Correa, bölge halkının değişik ritüellere sahip olduğuna dikkat çekerek, bazı törenler sırasında kabile reisinin vücudunu altın parçacıklarından yapılmış bir merhemle kapladıklarını anlattı.

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Bu ritüelin İspanyolların altından yapılmış efsanevi bir şehir olan 'El Dorado efsanesi'ne ilham vermiş olabileceği düşünülüyor. Efsanenin peşine düşen Avrupalılar yıllarca altından yapılmış kayıp bir şehri arayıp durmuştu.

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1537 ve 1540 yılları arasında İspanyollar bölgeyi fethetti ve Muisca'nın çoğu savaş sırasında veya hastalık nedeniyle öldürüldü. Yaşanan yıkıma rağmen Muisca'nın binlerce torunu bugün hala yaşıyor.

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#Kolombiya#Arkeolojik Kazı#Dünya