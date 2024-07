Haberin Devamı

Seçim kampanyasının Pennsylvania ayağındaki mitingde konuşurken kendisini dinlemeye gelen seçmenlerinin gözü önünde silahlı saldırıya uğrayan Trump kurşunun kulağını sıyırdığı suikast girişiminden yaralı şekilde kurtuldu.

Tüm dünyanın canlı yayında izlediği akıl almaz anlarda, yanındaki gizli servis görevlileri tarafından adeta üzerine insandan bir koruma kalkanı oluşturulan Donald Trump deyim yerindeyse saniyelerle bu korkunç saldırıdan hafif bir yara alarak kurtuldu.

Olay anına ait gerek televizyon kanallarının gerekse miting alanındaki sayısız insanın çektiği videolar iki gündür sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi, olay anına dair teknik ve siyasi analizler yapılarak yaşananlar tekrar tekrar gözden geçirilip değerlendirildi. Dünya son iki gündür Donald Trump'ın miting alanında uğradığı saldırıyı konuşuyor

TRUMP’IN VURULDUKTAN SONRA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI TARİHE GEÇTİ

Ancak Trump’a yönelik suikast girişiminin öyle bir fotoğrafı çekildi ki bu fotoğraf sadece eski başkan ve yeni dönem için tekrar aday olan Trump’ın ölümden kurtuluşunun simgesi olmakla kalmadı anında tarihe geçti.

Hatta birçok uzmana göre bu fotoğraf tarihe geçmekle kalmadı ve tarihi değiştirecek bir belge haline de geldi.





NEREDEYSE İMKÂNSIZ GİBİ GÖRÜNEN BİR FOTOĞRAF!

“Bir kurşunun kulağını sıyırmasından sadece birkaç dakika sonra, eski ABD başkanı Trump yumruğunu meydan okurcasına kaldırmış duruyor. Arkasındaki gökyüzü masmavi ve tepesinde bir Amerikan bayrağı dalgalanıyor, tam kadrajda. Gizli servis ajanlarının yüzlerindeki ifadeler net ve Donald Trump'ın kulağından yanağına doğru bir kan lekesi akıyor.”

İki gündür tüm manşetleri süsleyen bu fotoğraf konunun uzmanları tarafından “neredeyse çekmesi imkânsız görünen bir fotoğraf” olarak değerlendiriliyor.

AP muhabiri, deneyimli fotoğrafçı Evan Vucci'nin yakaladığı bu an ise sadece bir fotoğrafçılık mucizesi değil aynı zamanda tarihe geçen bir kare oldu

Fotoğraf’ı çeken ise haber ajansı Associated Press'in Washington DC bürosunun şef fotoğrafçısı Evan Vucci.

Deneyimli ve ödüllü fotoğrafçı Vucci sekiz yıl önce, ABD başkanlığına ilk kez aday olduğundan beri Trump'ın izliyor ve onun basına servis edilen ikonik fotoğraflarını çekiyor.

8 YILDIR ATTIĞI HER ADIMI İZLEDİ, EN BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANDI

2020 yılında George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından düzenlenen protestolarda çektiği kareyle Pulitzer yani dünyanın en saygın basın ödülünün fotoğraf dalında kazanan Evan Vucci, tarihe geçen o karenin öyküsünü The Guardian gazetesine anlattı…

Ünlü foto muhabir Pennsylvania'daki mitingde silah sesleri duyunca sahneye doğru koştuğunu söylüyor.

"Silah seslerini duydum. Gizli servis ajanları Trump'ın üzerine kapanmaya başlarken sahneye koştum. Farklı yönlerden sahneye geliyorlardı ve Trump'ın üzerine çıkıyorlardı. Sahnenin önüne, yanına gittim ve çekebildiğim her şeyi çekmeye başladım" diyen Vucci, Guardian'a yaptığı açıklamada Pennsylvania'da düzenlenen miting gibi yüzlerce mitingi görüntülediğini söylüyor.

Silah seslerinin ardından gizli servis ajanlarına özel harekat Swat timlerinin de eklendiğimi anlatan Vucci saniyeler içinde "Düşünmeye başladım, tamam, bundan sonra ne olacak? Nereye gidecek? Nerede olmam gerekiyor? Nerede durmam gerekiyor? Ne olacak?" diye düşünmeye başlamış.

SİLAH SESİNİ DUYAR DUYMAZ SAHNEYE KOŞTU, BİR SONRAKİ HAMLEYİ HESAPLAYIP BAŞARDI

Evan Vucci, başarılı bir foto muhabirliğinin “tamamen öngörüye bağlı” olduğunu söylerken fotoğrafı çekebilmek için hemen Trump’ın tahliye rotasını düşünmeye başladığını anlattı.

Trump'ın cipine giden en hızlı yolun sahnenin diğer tarafında olacağını fark eden Vucci hemen sahnenin yanındaki merdivenlere fırladı.

Gizli servis ajanlarının görevinin "Trump'ın görülmesini engellemek" olduğunu söyleyen Vucci, Trump ayağa kalktığında ajanların hala onu korumaya çalıştığını, ancak Trump'ın "ön tarafa geçmek için mücadele ettiğini" söylüyor.

Evan Vucci, 2020'de George Floyd protestoları sırasında çektiği bu fotoğrafla Pulitzer kazanmıştı

Ses kayıtları, etrafı gizli servis ajanlarıyla çevriliyken Trump'ın önce ayakkabılarını almak istediğini ortaya koymuştu. Bir ajan "Tamam. Bir ayakkabı orada" diyor. "Hadi, ayakkabıyı alalım."

“YAVAŞLA, DÜŞÜN, KOMPOZİSYONU OLUŞTUR”

Trump daha sonra "Bekle, bekle, bekle, bekle" diye bağırırken saçlarına dokunuyor, gizli servis ajanlarının oluşturduğu bariyerden sağ elini uzatıyor ve yumruğunu havaya kaldırıyor. Yüzüne sert ve ciddi bir ifade vererek "Dövüşün! Dövüşün! Dövüşün! Dövüş!" diye bağırmaya başlıyor.

İşte tam o anda deklanşöre basarak yaşanan akılalmaz anı fotoğraflayan Evan Vucci Trump yumruğunu kaldırdığında "biraz şaşırdığını" itiraf ediyor ama o anda aklından tek bir şeyin geçtiğini söylüyor: "Yavaşla, düşün, kompozisyon oluştur. Yavaşla, düşün, kadrajı belirle." Vucci'nin Trump'ın bir önceki seçim kampanyasında, 2020'de, yağmur altında konuşurken çektiği fotoğraf

HER ŞEY AYNI ANDA, AYNI KAREDE

Bu kaos dolu anlarda Vucci'nin kamerası bir hotspot'a yani internet bağlantısına sahipti ve çektiği fotoğrafları otomatik olarak editörüne geri gönderiyordu. Editörü ona "Göndermeye devam et" dedi.

Trump cipiyle miting alanından ayrıldıktan sonra Vucci ve diğer fotoğrafçılar bir çadıra alınmış. Cep telefonları hiç çekmediği için Vucci ancak 45 dakika sonra boş bir otoparka çıktığında görüntüyü ilk kez sosyal medyada görmüş.

Vucci "Fotoğrafçılıkla ilgili olan şey, iki kişinin aynı görüntüyü görüp tamamen farklı tepkiler verebilmesidir." diyor. Kendi çektiği tarihi fotoğrafı bu kadar çarpıcı kılan şeyin ise Trump’ın yüzündeki kan, havaya kalmış yumruğu ve ABD bayrağını aynı karenin içine alabilmiş olması olduğunu söylüyor.

Vucci tarihe geçen fotoğrafını "Bu görüntüde pek çok güçlü duygu yaşanıyor ve bence insanların tepki verdiği şey de bu" diyerek anlatıyor. Evan Vucci olay anında çektiği fotoğrafları anlık olarak editörüne yolluyordu... Yaşanan kaosla birlikte cep telefonları çekmemeye başlayınca kendi yakaladığı bu kareyi ancak bir saat sonra görebildi... Vucci'nin kendi paylaşımı bile 5 milyondan fazla görüntülendi

“KOMPOZİSYON HARİKA”

The Guardian gazetesinin fotoğraf editörü Carly Earl "Bazı fotoğraflar vardır ki bir haberin yoğun sıcaklığı içinde çekildiklerinde haberi yavaşlatabilirler. Bu da onlardan biriydi," diyor ikonik kare için.

Earl fotoğrafı gördüğünde aklından geçenleri ise “Son dakika haberlerini çeken fotoğrafçılar çoğu zaman mükemmel bir fotoğraf çektiklerinin farkında olmazlar ama bir editör olarak bunu gördüğünüzde "Bingo" diye düşünürsünüz” diyor.

Vucci'nin tarihi fotoğrafını izleyicinin gözünü yönlendirebildiği için çok başarılı bulan Carly Earl "Fotoğraf neredeyse bir girdap gibi sizi içine çekiyor. Trump'ın yüzü sürekli dikkatinizi çekiyor ama sonra etrafındaki harekete bakıp kalıyorsunuz. Harika bir kompozisyon” diyor. Çok uzun yıllardır sayısız siyasi figürü takip eden foto muhabir Evan Vucci aynı zamanda madalyalı bir jui-jitsu sporcusu

“FOTO MUHABİRLİĞİNİN ZİRVESİ”

Uzmanlara göre fotoğrafı çok başarılı kılan bir diğer öge ise sahip olduğu alan derinliği. Tüm yüzlerin keskin olarak göründüğü kare sadece Trump'ın değil, o anda yanında olanların yaşadıklarını da özetleyebiliyor.

The Atlantic bu fotoğrafı "ABD fotoğraf tarihinin tartışmasız en iyi kompozisyonlarından biri" olarak nitelerken, New York Times'ın kıdemli bir gazetecisi de "Foto muhabirliğinin zirvesi. Tarihi bir son dakika haberinin mükemmel bir şekilde kadrajlanmış ve kompoze edilmiş görüntüsü." diyor.

Vucci, siyasetle ilgili haber yaparken "Her an tuhaf bir şey olabilir" diyor ama bu işin aynı zamanda çok fazla tekrar gerektirdiğini de söylüyor: "Her gün neredeyse aynı: bir kürsü, konuşan bir politikacı."

Vucci'nin bir başka ikonik Trump fotoğrafı... Bu karede de alacakaranlıkta uçağına yürüyen Trump, onu uğurlayan askerler ve görevliler ve tam o anda çakan şimşek hepsi bir arada kadraja girmeyi başarmış...

Vucci bu yüzden sürekli olarak nasıl farklı kareler yakalayabileceği üzerine çalışıyor ve "Washington'da siyaset haberciliği yaparken milyon dolarlık soru budur." diyor.

EN SEVDİĞİ FOTOĞRAFI HANGİSİ?

Vucci, Irak ve Afganistan savaşlarının yanı sıra Trump ve Biden'ın başkanlık dönemlerini de görüntüledi. Binlerce fotoğrafı arasında en çok hangisiyle gurur duyduğu sorulduğunda ise gülüyor ve "Bir sonraki, henüz çekmediğim bir sonraki fotoğraf" diyor…