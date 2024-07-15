Son dakika...Trump'tan ilk özel röportaj: Ölmüş olmam gerekiyordu! İşte eski başkanı kurtaran an... Ayakkabı gizemi çözüldü...

Trump saldırı sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu

Eski ABD başkanı Donald Trump dün uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk röportajını New York Post gazetesine verdi. Eski başkan Milwaukee'ye giderken özel uçağında verdiği röportajda yaşadığı deneyimi 'gerçeküstü' olarak tanımladı. Sağ kulağını örten bir bandaj takan Trump bu şekilde poz vermeyi reddetti.



TRUMP'I KURTARAN AN



"Hastanedeki doktor bana daha önce böyle bir şey görmediğini, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" diyen Trump, yasadışı göçmenlerle ilgili bir tabloyu okumak için başını hafifçe sağa çevirmemiş olsaydı bunun gerçekleşebileceğini söyledi. Vurulduktan sonra konuşmasına devam etmek istediğini ancak Gizli Servis Ajanlarının 'güvenli' olmadığı için buna izin vermediğini anlatan Trump, silah sesleri duyulur duyulmaz ajanların defans oyuncuları gibi yanına koştuklarını anlatı.



AYAKKABI GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ



Gömleğinin düğmelerini açarak sağ ön kolundaki büyük moruğu gösteren eski başkan, ayakkabılarıyla ilgili gizemi de aydınlattı. Dün yayınlanan görüntülerde Trump'ın saldırı sonrası ısrarla ayakkabılarını istediği duyuluyordu. Trump bu durumu şöyle açıkladı: "Ajanlar beni kurtarmak için üzerime öyle bir atladılar ki ayakkabılarım ayağımdan çıktı ve inanın bana ayakkabılarım gayet sıkıydı." Gizli Servis personelini kahramanca davranışları öven Trump "Kahramanca bir iş çıkardılar" dedi.



Yüzü kanlar içine yumruğu havadaki fotoğrafı ile ilgili de konuşan Eski başkan, "Pek çok insan bunun şimdiye kadar gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Genellikle ikonik bir fotoğraf için ölmeniz gerekir." dedi ve hastanedeki doktorun AR-15 ile vurulduktan sonra hayatta kalan kimseyi görmediğini söylediğini hatırlattı.



Saldırıda hayatını kaybeden itfaiyecinin cenazesine katılmayı düşündüğünü açıklayan eski başkan, ölümle burun buruna gelmesinin ardından Milwaukee'de yapacağı konuşmayı değiştirdiğini belirterek "Son derece sert bir konuşma hazırlamıştım ama onu çöpe attım, ülkemiz bölünmüş durumda ve ben onları birleştirmek istiyorum" dedi.



Trump, Biden'ın kendisini aramasından memnun olduğunu belirti.





