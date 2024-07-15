Son dakika...Trump'tan ilk özel röportaj: Ölmüş olmam gerekiyordu! İşte eski başkanı kurtaran an... Ayakkabı gizemi çözüldü...

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Eski ABD başkanı Donald Trump dün uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk röportajını New York Post gazetesine verdi. Eski başkan Milwaukee'ye giderken özel uçağında verdiği röportajda yaşadığı deneyimi 'gerçeküstü' olarak tanımladı. Sağ kulağını örten bir bandaj takan Trump bu şekilde poz vermeyi reddetti.
TRUMP'I KURTARAN AN
"Hastanedeki doktor bana daha önce böyle bir şey görmediğini, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" diyen Trump, yasadışı göçmenlerle ilgili bir tabloyu okumak için başını hafifçe sağa çevirmemiş olsaydı bunun gerçekleşebileceğini söyledi. Vurulduktan sonra konuşmasına devam etmek istediğini ancak Gizli Servis Ajanlarının 'güvenli' olmadığı için buna izin vermediğini anlatan Trump, silah sesleri duyulur duyulmaz ajanların defans oyuncuları gibi yanına koştuklarını anlatı.
AYAKKABI GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ
Gömleğinin düğmelerini açarak sağ ön kolundaki büyük moruğu gösteren eski başkan, ayakkabılarıyla ilgili gizemi de aydınlattı. Dün yayınlanan görüntülerde Trump'ın saldırı sonrası ısrarla ayakkabılarını istediği duyuluyordu. Trump bu durumu şöyle açıkladı: "Ajanlar beni kurtarmak için üzerime öyle bir atladılar ki ayakkabılarım ayağımdan çıktı ve inanın bana ayakkabılarım gayet sıkıydı." Gizli Servis personelini kahramanca davranışları öven Trump "Kahramanca bir iş çıkardılar" dedi.
Yüzü kanlar içine yumruğu havadaki fotoğrafı ile ilgili de konuşan Eski başkan, "Pek çok insan bunun şimdiye kadar gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Genellikle ikonik bir fotoğraf için ölmeniz gerekir." dedi ve hastanedeki doktorun AR-15 ile vurulduktan sonra hayatta kalan kimseyi görmediğini söylediğini hatırlattı.
Saldırıda hayatını kaybeden itfaiyecinin cenazesine katılmayı düşündüğünü açıklayan eski başkan, ölümle burun buruna gelmesinin ardından Milwaukee'de yapacağı konuşmayı değiştirdiğini belirterek "Son derece sert bir konuşma hazırlamıştım ama onu çöpe attım, ülkemiz bölünmüş durumda ve ben onları birleştirmek istiyorum" dedi.
Trump, Biden'ın kendisini aramasından memnun olduğunu belirti.
Eski ABD başkanı Ronald Reagan 1981'de vurulmasından sonra ABD'nin yaralı liderin arkasında birleştiğini hatırlatan New York Times gazetesi bu sefer durumun çok başka olduğunu iddia etti ve "Trump'a yönelik suikast girişimi, Amerika'yı bir araya getirmektense daha fazla parçalayacak gibi görünüyor. Hava öfke, acı, şüphe ve suçlamayla doldu. Komplo teorileri havada uçuşuyor, zaten düşmanlıkla dolu olan ülke daha da parçalandı.Saldırı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ideolojik, kültürel ve partizan çizgiler boyunca derin bir şekilde kutuplaştığı bir zamanda gerçekleşti.Ayrım o kadar belirgin ki, Mayıs ayında yapılan bir ankete göre Amerikalıların yüzde 47'si ikinci bir iç savaşın muhtemel olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullandı.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump uğradığı suikast girişiminin ardından programına tüm hızıyla devam ediyor. Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee şehrinde düzenlenecek Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye katılıp katılmayacağı merak konusu olan Trump ilk başta seyahatini iptal etmeyi düşündü ancak sonra planlarını değiştirmemesi gerektiğine karar verdi. AFP'nin paylaştığı görüntülerde Trump'ın uçağının kente indiği göründü
ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a yönelik suikast girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Siyasette tansiyonun düşmesi gerektiğine vurgu yapan Biden, "Aynı fikirde olmasak da düşman değiliz. Bizler komşuyuz, arkadaşız, iş arkadaşıyız, vatandaşız ve en önemlisi de Amerikalıyız. Birlik olmalıyız" dedi. Dün gece Donald Trump ile konuştuğunu belirten Biden, “Durumu iyi olduğu ve iyileştiği için içtenlikle minnettarım. Kısa ama güzel bir sohbet gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Saldırıda hayatını kaybeden miting katılımcısının ailesine başsağlığı, yaralananlara ise geçmiş olsun dileklerini ileten Biden, “Dün gece de söylediğim gibi, Amerika'da şiddete hiçbir şekilde yer yok” dedi.
Suikast girişiminin ulus olarak savundukları tüm değerlere karşı olduğunun altını çizen Biden, “Bu Amerika değil ve bunun olmasına izin veremeyiz” dedi. Şu anda hiçbir şeyin birlik olmaktan daha önemli olmadığına dikkat çeken Biden, “Tartışacağız ve aynı fikirde olmayacağız. Bu değişmeyecek. Ancak Amerikalılar olarak kim olduğumuz gerçeğini de gözden kaçırmayacağız” diye konuştu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin başkan ve başkan yardımcısı adayının kesinleşmesi beklenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nin ertelenmeyeceğini ve kendisinin de kongreye katılacağını bildirdi.
Trump, Social Truth adlı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Başkanlık için yarışan Trump, "Dün meydana gelen korkunç olayların ardından Wisconsin'e seyahatimi ve Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ni 2 gün ertelemeyi düşündüm ancak sonra bir saldırgan ya da potansiyel suikastçının zorla gündemi değiştirmesine izin veremeyeceğime karar verdim." ifadesini kullandı.
Trump, bugün Milwaukee için yola çıkacağını bildirdi.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçilerin başkan ve başkan yardımcısı adaylarının kesinleşmesi beklenen Kongre, yarın Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde başlayacak.
Kongrede, Trump'ın, partisinden başkanlık adaylığını resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Melania Trump, sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yaptı.
"O korkunç kurşunun kocam Donald'a isabet edişini izlediğimde, benim ve oğlumuz Barron Trump'ın hayatının korkunç bir olayın eşiğinde olduğunu anladım." ifadesini kullanan Melania Trump, eşini korumak için hayatını riske atan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.
Melania Trump, "Kocamı siyasi bir makine olarak gören bir canavar, Donald'ın tutkusunu, kahkahasını, yaratıcılığını, müzik sevgisini ve ilhamını çalmaya çalıştı." dedi, eşinin cömert ve sevecen bir adam olduğunu belirtti.
Farklı görüşlerin, politikaların ve siyasi oyunların sevginin yanında önemsiz kaldığını, ailenin ve sevginin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Melania Trump, Amerikalıları birlik olmaya çağırdı.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimine ilişkin detaylar belli olmaya devam ediyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın vurulmasının potansiyel iç terörizm kategorisinde soruşturulduğu belirtildi.
FBI Özel Ajanı Kevin Rojek de gazetecilere yaptığı açıklamada, suikast girişiminde kullanılan silahın yasal olarak satın alınmış “AR tarzı 556 tüfek” olduğunu söyledi. Rojek, silahın saldırgan Thomas Matthew Crooks’un babası tarafından satın alındığına inandıklarını aktardı. Crooks’un silahı babasının bilgisi dışında alıp almadığını henüz bilmediklerini ifade eden Rojek, saldırganın tek başına hareket ettiğini kaydetti.