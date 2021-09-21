BTS geldi, BM Genel Kurulu çevrimiçi yayını 1 milyondan fazla insan tarafından izlendi!

Haberin Devamı

Genellikle politika yapıcılar ve politikacıların katılımıyla düzenlenen BM Genel Kurulu toplantılarının geniş kitlelerin ilgisini çektiği söylenemez. Yüksek profilli ünlüler arada sırada çıkıp konuşmalar yapıyor olsa da, BTS’in yarattığı ilgi daha önce hiç görülmediği kadar yoğundu.

Anında harekete geçebilen ve süper organize bir çevrimiçi topluluk olan çok sayıda BTS hayranı, pazartesi günü Birleşmiş Milletler'in resmi YouTube kanalını kendilerine özgü mor kalp emojilerinin yanı sıra tonlarca ağlama emojisi, başparmak emojisi ve diğer tüm kalp emojileriyle doldurdu. Grup üyeleri kendi nesillerini tanıtıp onları aşı yaptırmaya teşvik etti. 980.000'den fazla izleyicinin katıldığı yayın, diğer YouTube kanalları ve platformlarda da on binlerce kişi tarafından görüntülendi.

K-pop ikonlarının konuşmaları ve video performansları sırasında hayranları sohbeti o kadar kapsamlı bir şekilde ele geçirdi ki, diğer kullanıcılar, sürdürülebilirliği tartışmak için bir araya gelen bu küresel liderlerin toplantısına saygılı olmalarını hatırlatmak için çağrıda bulundular.

Haberin Devamı

Ancak BTS ordusu, grubun umut mesajını ve iklim değişikliğinden dijital birbirine bağlılığa kadar geleceği şekillendirmek için genç ve 20'li yaşlarındakilerin gücünü daha yüksek sesle dile getirerek yollarına devam etti.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook’tan oluşan yedi üye, genç neslin deneyimlerini ve gelecekteki yolları hakkındaki görüşlerinin pandemi tarafından nasıl şekillendirildiğini aktardılar. Grup üyelerinin söylediklerine göre, ergenlik çağındaki ve 20'li yaşlardaki genç hayranları, pandemi koşulları altında yaklaşık iki yıl çevrimiçi ortamda yeni şeyler öğrenerek, birbirleriyle daha derin bir düzeyde bağlantı kurarak ve iklim değişikliği ve bu konuda nasıl bir fark yaratabilecekleri gibi konular üzerine çalışarak geçirdiler.

Nesillerinin pandemi nedeniyle kaybedilen fırsatları yüzünden kurbanlar olarak anılmak yerine, çevrimiçi toplulukları aracılığıyla olumlu ve sağlıklı bir dünya yaratma becerileri nedeniyle takdir edileceğini umduklarını söylediler.

RM, “Bugün ergen ve 20'li yaşlarındaki insanların Covid'in kayıp nesli olarak anıldığını duydum. Bana kalırsa, yürüdükleri yol yetişkin gözler tarafından görülemiyor kayboldukları söylenemez.” diyerek büyük alkış topladı.

Haberin Devamı

Grup üyeleri ayrıca aşıları coşkuyla desteklediler. J-Hope, “Evet, yedimiz de tabii ki aşı olduk. Aşı, bizi bekleyen hayranlarımızla buluşmak ve bugün burada önünüzde durabilmek için bir tür biletti,” dedi.

Bu, Güney Kore'nin yumuşak gücünün yüzü olan BTS'in ilk BM ziyareti değil. Ancak pazartesi günü New York'ta gerçekleşen BM Genel Kurulu'nun 76. oturumuna, ilk kez Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ziyaret öncesi belirlediği “gelecek nesiller ve kültür için özel başkanlık elçileri” olarak yeni resmi diplomatik rolleri kapsamında katıldılar.

Haberin Devamı

Yaklaşık yedi dakikalık bir konuşmanın ardından grup, yazın hit şarkılarından “Permission to Dance”in video performansını gösterdi. Videoda üyelerin Genel Kurul Salonunda ve BM genel merkezinde şarkı söyleyip dans ettiği görülüyordu. Üyeler, şarkının pozitifliğe ve memnuniyete ilham vermesini umduklarını söylediler.

Moon, BTS'i tanıtan konuşmasında, grubu “dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından en çok sevilen sanatçılar” olarak nitelendirdi.

Gerçekten de dünyanın dört bir yanında bulunan on milyonlarca hayran, mesajları ve platformlarına gurur ve takdirle yanıt verdi. BTS'in BM'de olmasına verilen sosyal medya tepkileri çeşitli ülkelerde trend oldu.

Haberin Devamı

Canlı yayın sohbetinin sayısız mor kalplerle dolduğu yayından yaklaşık bir saat sonra BTS hayranları sonunda izlemeyi bırakınca BM'nin YouTube kanalı 50.000'den az izleyiciden oluşan daha tipik izleyici sayısına düştü.