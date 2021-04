Güney Kore’den dünyaya yayılan eğlence...

TAKİP ETMENİZ GEREKEN GRUPLAR

BTS: Yedi üyeden oluşan erkek grubu... Adını, ‘kurşun geçirmez izciler’ anlamına gelen ‘Bangtan Sonyeondan’ın kısaltmasından alıyor. 2013’te ‘No More Dream’ şarkısıyla çıktılar.

BLACKPINK: Dört kadın üyeden oluşuyor. ‘Ddu-Du Ddu-Du’ adlı şarkıları YouTube’da 750 milyon görüntülenmeye ulaştı.

EXO: Bugüne kadar K-Pop, R&B, elektronik müzik ve hiphop gibi çeşitli tarzlarda şarkılar söyleyen grup, 2013’te çıkardıkları ilk albümleri ‘XOXO’yla büyük bir başarıya imza attı ve son 12 yılın en çok satış yapan Koreli sanatçısı/grubu oldu. (Hürriyet Cumartesi müzik yazarı Tolga Akyıldız)

DİNLEMENİZ GEREKEN ŞARKILAR

- Dynamite (BTS)

- Gangnam Style (PSY)

- Love Shot (EXO)

- Kill This Love (BLACKPINK)

- Wannabe (Itzy)

- Kick it (NCT 127)

- Hip (Mamamoo)

- Crazy (4 minute)

- Hello Bitches (CL)

- Black Mamba (Aespa)

- God’s menu (Stray Kids)

(K-Pop dinleyicisi Hande Birol)

BELGESELLER

- ‘Explained’, Netflix’te yayımlanan ve her bölümünde ayrı bir konuyu işleyen bir belgesel serisi... Serinin ilk sezonunda, dördüncü bölümde K-Pop’a yer verilmişti. Tarihçesi, bu türü ayıran özellikler ve öne çıkan grupların ele alındığı bu bölüm, K-Pop’a dair az zamanda çok şey öğrenmek isteyenler için oldukça eğlenceli bir başlangıç olacaktır.

- Günümüzün öne çıkan gruplarından BLACKPINK’i biraz daha yakından tanımak isteyenler için yine Netflix’te yayımlanan ‘Light Up the Sky’ belgeseli var.

mYouTube üzerinden izlenebilecek BBC Radio 1 belgeseli ‘K-Pop: Korea’s Secret Weapon?’ ve dünyanın en popüler gruplarından BTS’in 2017 tarihli ‘The Wings’ turuna odaklanan ‘Burn the Stage: the Movie’ belgeselini de öneririm. (Episode Dergi yazarı Burcu Babal)





DİZİLER

- Kore dizileri yani ‘K-dramalar’, uzaktan yakından bir şekilde K-Pop’la bağlantılı oluyor. Dizilerde rol alan K-Pop idolleri kadar idol olma hayali kuran gençlerin hikâyeleri ya da K-Pop hayranlarının tutkuları da K-dramalarda çokça yer buluyor. 2011 tarihli ‘Dream High’ dizisinde, her biri başarılı birer müzisyen olmak isteyen altı lise öğrencisinin hikâyesini izliyoruz. Kendisi de Miss A grubu üyelerinden olan Bae Suzy, dizinin başrolünde...

- ‘Her Private Life’, karanlık bir sırra sahip olan, işinde oldukça profesyonel ve başarılı bir sanat galerisi yöneticisi hakkında... Sung Deok Mi’nin karanlık sırrı, bir ‘fangirl’ olması… Hem de sevdiği idolü tüm etkinliklerde takip eden, fan club içerisinde tanınan, ‘üst seviye’ bir fangirl… Dizi, günümüzde bir K-Pop grubuna/idolüne hayran olma halinin nasıl bir şey olduğunu anlamak için şahane bir yapım. (Episode Dergi yazarı Burcu Babal)

DERGİLER





K-Pop grupları hakkında tüm bilgileri bulabileceğiniz K-Pop Dergi ve Kore Pop Dergisi, okurlarına posterler ve çıkartmalar da hediye ediyor.

SOSYAL MEDYA

- We Stage The World ve 6AES Crew adlı YouTube hesaplarında Türk K-Pop hayranlarının, K-Pop şarkıları eşliğinde sokaklarda dans ettiği videoları ve çekimlerin kamera arkası görüntülerini izleyebilirsiniz. (K-Pop dinleyicisi Başak Çalık - 25)

- YouTube’daki HYBE Labels hesabında sevdiğiniz grupların klip seçimi ve konser hazırlıklarını izleyebilir, Güney Koreli plak şirkeleri ve yetenek ajansları JYP Entertainment’ın ve Cube Entertainment’ın hesaplarında yeni müzisyenler keşfedebilirsiniz. (K-Pop dinleyicisi Hande Birol - 12)

BTS: DÜNYANIN EN GÜÇLÜ GRUBU







BTS, sadece K-Pop’un değil, dünya popunun en etkili gruplarından... Geçen yıl yayımladıkları üç albümle (‘Map of The Soul: 7’, ‘The Journey’ ve ‘BE’) güçlerine güç kattılar. Özellikle ‘BE’ albümündeki ‘Dynamite’, uzun süredir dinlediğim en iyi pop şarkılarından biri... ‘Life Goes On’ ve ‘Blue&Grey’ de dikkat çekiciydi. Şimdi önümüzde, bu yılın ilk teklisi ‘Film Out’ var. BTS’in Japonya pazarı için düşündüğü şarkıların çoğunda olduğu gibi ‘Film Out’ta da balad formu tercih edilmiş. Şarkı, duygusal sözleriyle de ‘Army’yi (BTS hayranlarına verilen isim) memnun etmiş görünüyor. Videonun senaryo ve kurgusu da epey dramatik. ‘Film Out’, 16 Haziran’da, bugüne kadar yaptıkları Japonca şarkıları ve ‘Dynamite’ı da içeren ‘BTS, The Best’ albümünde yer alacak. (Tolga Akyıldız)

KİTAPLAR

BTS (K-Pop Mucizesi): Adrian Besley, Yakamoz Yayınları, 2019

BTS (K-Pop Uluslararası Süperstarları): Katy Sprinkel, Martı Yayınları, 2018

BLACKPINK (Dünyayı Sallayan K-Pop Kraliçeleri): Adrian Besley, Yakamoz Yayınları, 2020

KIYAFETLER

Erkek K-Pop grupları arasında genel olarak sokak stilini yansıtan bol rahat parçalar, zaman zaman retro, zaman zaman da renkli bir stil ön planda denebilir. Kadın grupları arasındaysa danteller, balon kollar, pembenin canlı tonları, crop bluzlar ve mini etekler göze çarpıyor. (Hürriyet Cumartesi moda yazarı Neslişah Şatıroğlu)

NASIL DOĞDU, NASIL BU KADAR BÜYÜDÜ?

- İlk K-Pop albümü (‘Yo Pungjin Sewol’) 1925’te çıktı. Modern anlamda K-Pop’un başlangıcı 1992-1996 yılları arasında faaliyet gösteren Seo Taiji And Boys grubuna dayanıyor. Yakın geçmişte PSY isimli sanatçının ‘Gangnam Style’ şarkısı fenomen haline geldi, bu şarkının dünya çapında gördüğü rağbet K-Pop’un fitilini ateşledi.

- K-Pop, Güney Kore’nin ihraç ürünü. Grupların albüm satışı, Spotify dinleme, YouTube izleme ve pandemi öncesi konserleriyle ülkeye büyük bir para girişi oluyor. Devlet, grupları ve plak şirketlerini destekliyor.

- K-Pop endüstrisinin özelliklerinden biri ‘staj sistemi’ne sahip olması. Yetenekli çocuklar erken yaşta kamp gibi bir eğitim programına dahil ediliyor, 5-6 yıl boyunca müzik ve dans eğitimi alıyorlar. Birbirleriyle uyumlu oldukları düşünülen çocuklar bir araya getirilip bir grup oluşturuluyor.

- Eğitim süreçleri boyunca katı bir diyete ve fitness kurallarına bağlı kalıyorlar. Partileyen, adı skandallarına karışan, uyuşturucu kullanan bir star anlayışı yok. Ancak bu denetim bazı K-Pop idollerinin intiharıyla sonuçlandı.

- Kontratlarında romantik ilişkisiyle öne çıkmamak, şirketin ayarladığı evde diğer grup üyeleriyle birlikte kalmak (bunun sebebi olarak yoğun çalışma saatleri gösteriliyor), gerekirse güzel görünmek için estetik operasyon geçirmek, sıkı bir çalışma hayatına tabi tutulmak gibi maddeler var. (K-Pop dergilerinin editörü Mazhar Bilgiç)

