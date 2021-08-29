Korean Pop (K-POP) nedir? K Pop Gruplarından örnekler

K-POP NEDİR? K-Pop; pop, rock, hip hop, R&B ve elektronik müziği birleştiren yepyeni bir tür olarak, Kore popunu anlatan bir terim.



Türün ilk çıkışı 90'lara, Güney Koreli pop müziğin 'Gayo' olarak anıldığı yıllara kadar uzanıyor. 1990’lı yıllarda özellikle rap gruplarıyla tanınmaya başlayan K-pop grupları yaşadıkları olaylara itiraz eden, gençlik problemlerini ele alan şarkılarıyla yavaş yavaş ünlenmeye başlıyor. Şu anda genelde 5-7-9 kişiden oluşan K-pop grupları rap, R&B, elektronik ve popun birleşiminden oluşan bir müzik yapıyorlar.



K-Pop müziği, Batı ülkelerinde özellikleBTS, EXO, Blackpink, Big Bang, GOT7, RedVelvet, TXT, Kore pop gruplarından bazıları. Grupların tüm dünyada milyonlarca hayranı var. Sadece BTS’in “Army” olarak isimlendirilen hayranlarının sayısı 20 milyondan fazla. 'Gangnam Style' şarkısıyla ön plana çıktı.