Korean Pop (K-POP) nedir? K Pop Gruplarından örnekler
Güney Kore'de popülerleşerek kısa sürede dünya gençlerini etkisi altına alan K-Pop müzik gruplarının gençler üzerinde olumsuz etki yarattığı bir süredir gündemde. İngilizce'de Korean Pop'ın kısaltması olan "K-Pop" grupları, ürettikleri müzik tarzlarıyla ülkelerinin sınırlarını aşarak bir çok ülkede belirli yaş grupları arasındaki gençlerde büyük rağbet görüyor. Peki, Korean Pop (K-POP) nedir?
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Uzak Doğu kökenli müzik gruplarının ve özellikle Güney Kore'den yayılarak dünya gençlerini etkisi altına alan, "K-Pop" gruplarının, 12-18 yaş arası kitlede yarattığı kültürel dezenformasyona dikkati çeken uzmanlar, aileleri uyarıyor. İngilizce'de Korean Pop'ın kısaltması olan "K-Pop" grupları, ürettikleri müzik tarzlarıyla ülkelerinin sınırlarını aşarak bir çok ülkede belirli yaş grupları arasındaki gençlerde büyük rağbet görüyor.
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Bu K-Pop gruplarının görseli oldukça renkli kliplerin yanı sıra, farklı giyimleri, dansları, imaj ve yaşam tarzları, hayran kitlesi tarafından sıkı takip edilerek rol model olarak benimseniyor.
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"Kusursuzluk" imajını yakalamak için giydikleri kıyafetlerden mimiklerine, günlük hayatlarındaki özel yaşam tarzlarından aile ilişkilerine kadar kontrol altında bulunan grup üyeleri, çoğu zaman zorlu süreçlerden geçerek, tamamladıkları özel eğitimlerinin ardından "profesyonelliğe" adım atabiliyorlar.
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K-POP NEDİR?
K-Pop; pop, rock, hip hop, R&B ve elektronik müziği birleştiren yepyeni bir tür olarak, Kore popunu anlatan bir terim.
Türün ilk çıkışı 90'lara, Güney Koreli pop müziğin 'Gayo' olarak anıldığı yıllara kadar uzanıyor. 1990’lı yıllarda özellikle rap gruplarıyla tanınmaya başlayan K-pop grupları yaşadıkları olaylara itiraz eden, gençlik problemlerini ele alan şarkılarıyla yavaş yavaş ünlenmeye başlıyor. Şu anda genelde 5-7-9 kişiden oluşan K-pop grupları rap, R&B, elektronik ve popun birleşiminden oluşan bir müzik yapıyorlar.
K-Pop müziği, Batı ülkelerinde özellikleBTS, EXO, Blackpink, Big Bang, GOT7, RedVelvet, TXT, Kore pop gruplarından bazıları. Grupların tüm dünyada milyonlarca hayranı var. Sadece BTS’in “Army” olarak isimlendirilen hayranlarının sayısı 20 milyondan fazla. 'Gangnam Style' şarkısıyla ön plana çıktı.