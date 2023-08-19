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British Museum'u sarsan skandal! 63 bin dolar değerindeki mücevherler internette 50 dolara satışa çıkmış

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#British Museum#Hırsızlık#Tarihi Eser
British Museumu sarsan skandal 63 bin dolar değerindeki mücevherler internette 50 dolara satışa çıkmış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 16:27

Ünlü müze British Museum'dan çalınan eserlerin çevrim içi alışveriş sitesi eBay üzerinden satışa konduğu ortaya çıktı. Olayın sorumlusunun müzenin 30 yıllık çalışanı küratör Peter Higgs olduğu düşünülüyor.

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İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan dünyanın en büyük ve en kapsamlı koleksiyonlarının bulunduğu British Museum son bir haftadır akılalmaz bir hırsızlık vakası ile çalkalanıyor.

MÜZEDE 30 YILDIR ÇALIŞAN PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

Yüksek güvenlik tedbirlerinin uygulandığı müzede çoğu bir depoda tutulan altın, mücevher ve yarı değerli taşlardan oluşan bir koleksiyonun parçalarının kaybolduğu ya da hasar gördüğü ortaya çıkınca bağımsız bir güvenlik incelemesi başlatıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, soruşturmanın ardından müzede otuz yılı aşkın bir süredir çalışan Akdeniz kültürleri, Helenistik dönem heykelleri ve eserleri alanında çalışan küratör Peter Higgs görevden alındı ve hakkında yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

British Museumu sarsan skandal 63 bin dolar değerindeki mücevherler internette 50 dolara satışa çıkmış

Küratör Peter Higgs

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YÜZYILLIK MÜCEVHERLERİ İÇERİYORDU

Polisin başlattığı mali suç soruşturmasında şimdiye dek tutuklanan kimsenin olmadığı öğrenilirken müzeden yapılan açıklamada "Söz konusu eserlerin çoğu, müze koleksiyonlarından birine ait bir depoda saklanan küçük parçalardı. MÖ 15. yüzyıldan MS 19. yüzyıla kadar uzanan altın takılar ve yarı değerli taşlardan ve camdan yapılmış mücevherleri içermektedir. Hiçbiri yakın zamanda halka teşhir edilmemişti ve bunlar, öncelikle akademik ve araştırma amaçları için tutuluyordu” ifadeleri yer aldı.

British Museumu sarsan skandal 63 bin dolar değerindeki mücevherler internette 50 dolara satışa çıkmış


63 BİN DOLARLIK MÜCEVHERLER 50-60 DOLARA SATIŞA KONULMUŞ

Yetkililer kaybolan eserlerin bulunması için adeta alarma geçerken, İngiliz Telegraph gazetesi bugün müze hırsızlığının arkasındaki büyük skandalı yazdı.

Gazetenin haberine göre değeri yaklaşık 63 bin doları bulan mücevherler çevrim içi alışveriş sitesi EBay'de 50-60 dolar gibi ücretlerle satışa çıkarılmış.

British Museumu sarsan skandal 63 bin dolar değerindeki mücevherler internette 50 dolara satışa çıkmış


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KATOLOGLAMA SORUNU HIRSIZLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Olay bir antika uzmanının müze personelinin yüksek güvenlikli kasalardan hırsızlık yaptığına dair şüphesini bildirmesi ile ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonrası kayıp eserler bir bir eBay ilanlarında çıkmaya başladı.

The Telegraph'a konuşan kaynaklar, müzenin koleksiyonundaki sekiz milyon öğenin tamamını düzgün bir şekilde kataloglamadığını ve bu durumun hırsızlıkların fark edilmemesini kolaylaştırdığını belirtirken müzeden yapılan açıklamada olayın tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

British Museumu sarsan skandal 63 bin dolar değerindeki mücevherler internette 50 dolara satışa çıkmış

6 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDİYOR

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Londra'nın Bloomsbury bölgesinde bulunan "British Museum" her yıl 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret ediliyor. Müze, 8 milyon eserden oluşan kalıcı koleksiyonu ile dünyanın en büyük ve en kapsamlı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

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#British Museum#Hırsızlık#Tarihi Eser

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