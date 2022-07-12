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Brezilya'yı sarsan skandal! Doğum yapan annelerin kabusu oldu...

#Brezilya#Taciz#Doğum
Brezilyayı sarsan skandal Doğum yapan annelerin kabusu oldu...

Brezilya'da sezaryen doğum yapan bir anneyi ameliyat masasında taciz eden anestezi uzmanının görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Polis taciz edilen kurbanların sayısının daha fazla olmasından endişelenirken mide bulandıran görüntüler sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu.

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Brezilya'da sezaryen doğum yapan, baygın haldeki kadına cinsel tacizde bulunduğu belgelenen anestezi uzmanının görüntüleri ülke gündemine bomba gibi düştü.

Polis, adının 'Giovanni Quintella Bezerra' olduğunu açıkladığı anestezi uzmanının daha fazla kadını taciz etmiş olacağından endişelenerek geniş bir soruşturma başlattı.

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HASTANE PERSONELİ ŞÜPHELENDİ GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ

The Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre, 32 yaşındaki Giovanni Quintella Bezerra anestezi konusundaki tıp eğitimini sadece 2 ay önce tamamladı ve Rio de Janeiro'da yer alan Hospital da Mulher hastanesinde işe başladı.

Hastane personeli Bezerra'nın katıldığı doğumlarda annelerin bebeklerini tutamayacak kadar kötü olması üzerine ilaç kullanımı ile endişelere kapıldı ve anestezi uzmanının son katıldığı doğuma gizli bir kamera yerleştirildi.

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Ortaya çıkan görüntüler ilaç kullanımından çok daha vahim bir tabloyu gün yüzüne çıkardı.

BAYGIN HALDEKİ ANNEYE CİNSEL SALDIRI

Gizli kameranın çektiği görüntüleri izleyen hastane personeli anestezi uzmanının cerrahi perdenin arkasından baygın haldeki anneyi 10 dakika boyunca taciz ettiğini görünce dehşete kapıldı. Polis devreye girdi ve Bezerra 'tecavüz' suçlaması ile tutuklandı.

Brezilyayı sarsan skandal Doğum yapan annelerin kabusu oldu...

TELEVİZYONDA GÖRÜNCE ÖĞRENDİLER

Tacize uğrayan anne verilen ilaçların etkisi ile yarı baygın halde olduğunu ve yaşadıklarının halüsinasyon olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kadının kocası ise doğum sonrası çocuğunu bile görmeden odadan çıkarıldığını ve gerçekte neler olduğunu doktor tutuklandıktan sonra televizyondan öğrendiğini söyledi.

2 ANNE DAHA TACİZ KURBANI OLABİLİR

Gizli kamerayı yerleştiren hastane personeli, Bezerra'nın o gün iki benzer operasyon daha gerçekleştirdiğini belirtti. Diğer iki annenin de taciz kurbanı olmasından şüphelenen polis soruşturmasını derinleştirdi.

Brezilyayı sarsan skandal Doğum yapan annelerin kabusu oldu...


TACİZ ANI SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ, İNFİALE NEDEN OLDU

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Hastane yönetimi taciz kurbanı kadının ailesine tam destek verdiklerini açıklarken anestezi uzmanının taciz anı görüntüleri sosyal medyaya düştü. Twitter'da kısa süre içerisinde yayılan video ülke genelinde infiale neden oldu.

Rio de Janeiro Adalet Divanı konuya ilişkin davanın salı günü görüleceğini açıkladı. Anestezi uzmanının 8 ila 15 yıl arasında değişen bir hapis cezası alması bekleniyor.

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#Brezilya#Taciz#Doğum

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