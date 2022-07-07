Kabusa dönen tatil hikayesi! Öz kızına tecavüzle suçlandı...

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Yunanistan'ın Girit adasına giden İngiliz baba kızın tatili tam bir korku filmine dönüştü ve günlerdir gazete manşetlerinden düşmüyor.

34 yaşındaki 4 çocuk annesi Tammi Forsythe doğum günü için babası ile Yunanistan'a gitti. Baba kız Kovid kısıtlamalarının kalkması ile ilk kez yurtdışına çıkmışlardı ve 19 Haziran'da İngiltere'ye dönmeyi planlıyorlardı.

OTELE DÖNMEYE ÇALIŞIRKEN KABUSU YAŞADI

İkili bir akşam eğlenmek için dışarı çıktı. Alkolü fazla kaçıran Tammi burada babası ile tartıştı ve otele yalnız dönmeye karar verdi. Çok sarhoş olduğunu ve sendeleyerek otele dönmeye çalıştığını anlatan genç kadın otele dönüş yolunda başına gelen korkunç olayı şöyle anlattı;

"Çok sarhoş olmuştum babam beni kaldırıp otele götürmek istedi ama alkolün etkisi ile onunla tartıştım ve onu ittim. Otele tek başıma dönmeye çalışıyordum sendeleyerek yere düştüm. Sabah 07:15 civarı bir adam beni bacaklarımdan sürükleyerek çalılıklara çekti ve bana tecavüz etti. O kadar korkmuştum ki 15 dakika hareket dahi edemedim"

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Tammi olay sonrası polise koştu ancak kendisine tecavüz eden kişinin beyaz bir tişört giymesi dışında hiçbir şey hatırlamıyordu. Yunan polisi kadının şikayeti üzerine yaptığı incelemelerde Tammi'de tecavüz bulguları olduğunu gördü ve CCTV görüntülerini inceledi.

Genç kadın için ikinci bir kabus da bu noktada başladı. Yunan polisi kendisine tecavüz eden kişinin babası olduğunu söyledi.

Polis güvenlik kamerası görüntülerinde babanın beyaz bir tişört giydiğini ve ikilinin tartıştığı anları gördü. Baba göz altına alındı ve tecavüz, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamalarından yargılanmasına karar verildi.



Mailonline söz konusu CCTV görüntülerini paylaştı...

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Söz konusu haber Yunanistan'da olduğu kadar dünya çapında da yankılandı. Hem Tammi hem babası bunun mümkün olmadığını defalarca kez söyleseler de Yunan polisi güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı ve iddiasının arkasında durdu.

Tammi bu noktada anonim olarak saklanan kimliğini açıkladı ve babasının serbest bırakılması için İngiliz Dailymail Gazetesi'ne bir röportaj verdi.

"YUNAN POLİSİ BİZE KORKUNÇ DAVRANDI"

Yunan polisine ateş püsküren talihsiz kadın, "Tecavüz kurbanı olarak ismimi açıklamak benim için kolay bir şey değil ama dünyanın benim ve babamın nasıl acı çektiğini bilmesi gerekiyor. Yunan polisi bize korkunç davrandı. Bu onlara göre sadece başka bir sarhoş İngiliz vakası. Yunanistan vatandaşı olsaydık bize böyle davranmazlardı" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

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"Tüm itirazlarıma rağmen polis babamın suçlu olduğunda ısrar etti ve gerçek suçluyu bulmak için hiçbir şey yapmadı. Babam şu an tutuklu ve onu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Kendisi psikolojik olarak berbat bir durumda ve yanlış bir şey yapmadığı için olanları anlamakta güçlük çekiyor"

"BABAM ÇÖKÜŞE YAKIN, HİÇBİR ŞEY YEMİYOR"

Tammi, saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu ve sık sık panik atakları olduğunu belirtti.

Tammi babasının şeker hastalığı ve bir dizi başka ciddi tıbbi sorundan mustarip olduğunu belirterek yaşananların onun ölümüne sebep olmasından korktuğunu söyledi;

"Beş gündür doğru dürüst yemek yemiyor. Polis bize DNA incelemesi için bir söz verdi ancak sözünü tutmadı. Babam onlar yüzünden hapiste çürüyebilir"

DNA SONUCU ÇIKTI: BABA MASUM

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Bugün Yunan basınında çıkan haberlere göre beklenen DNA sonuçları açıklandı ve tutuklu bulunan babanın masum olduğu ortaya çıktı. Tecavüzle suçlanan baba serbest bırakılırken ülkesine dönebileceği açıklandı.

YUNAN POLİSİNE SERT ELEŞTİRİLER: BECERİKSİZLER

İngiliz medyası söz konusu haberi duyururken Yunan polisini sert sözlerle eleştirdi ve güvenlik güçlerini beceriksizlikle suçladı.

Söz konusu haberlerde 2019 yılında Kıbrıs'ta bir grup erkeğin toplu tecavüzüne uğrayan kadının, polisin zamanını boşa harcamaktan tutuklanıp yargılanması hatırlatıldı.