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New York Times yazdı... ABD Başkanı Biden'a bir darbe daha!

#Joe Biden#ABD#Dünya
New York Times yazdı... ABD Başkanı Bidena bir darbe daha

Oğlu Hunter Biden'ın olduğu iddia edilen telefon verileri internete sızdırılan ABD Başkanı Joe Biden'ın koltuğu tehlikede. 2024'te yeniden aday olmak isteyen Biden'ı son derece zor durumda bırakan son rakamları New York Times açıkladı.

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20 Kasım'da 80 yaşına girecek olan Biden'a bir kötü haberde kendi seçmeninden geldi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) Demokratların ezici çoğunluğunun Biden'ın ikinci dönem için yarışmasından yana olmadığını yazdı.

Ülke çağında yapılan ankete göre Demoktat seçmenin yüzde 64'ü 2024 başkanlık seçimlerinde partinin yeni bir aday ile yarışmasından yana olduğunu belirtti.

Aynı habere göre, Demoktrat seçmelerin sadece yüzde 36'sı yani 3'te 1'i yeniden aday olmak isteyen Biden'ı destekliyor.

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ABD'li seçmenlerin yalnızca yüzde 13'ü ulusun doğru yolda olduğu görüşünde. Kayıtlı seçmenlerin dörtte üçünden fazlası, ABD'nin yanlış yönde hareket ettiğini belirtti.

Bunun ana nedeni olarak Ekonomi ve enflasyonla ilgili yaygın endişeler gösteriliyor.

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ABD Başkanları kanunlara göre en fazla iki dönem görev yapabiliyor. Demokrat veya Cumhuriyetçi Parti'den seçimi kazanan aday ise çoğunlukla ikinci dönem de o partinin adayı oluyor.

Benzer bir yol izleyen Biden 2024 seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olacak. Ancak Biden'ın seçim döneminde 82 yaşında olacak olması da partiyi düşündüren bir nokta.

Biden yerine başkan Yardımcısı Harris'in aday gösterilebileceği belirtiliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

New York Times yazdı... ABD Başkanı Bidena bir darbe daha

ABD BU İDDİA İLE ÇALKALANIYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri internete sızdırıldı. Hunter Biden'ın telefonunda yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan 4chan adlı bir internet sitenin kullanıcıları, Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti. Kullanıcılar ortaya attıkları iddialarla beraber Hunter Biden'ın telefon ve bilgisayarından alındığı iddia edilen görüntüleri de internette paylaştı.

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BABASI BİDEN'I 'PEDOFİLİ PETER' ADIYLA TELEFONA KAYDETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımı, yasa dışı para transferleri ve silahlarla ilgili mesajlarının ekran görüntülerini içeren bir takım görüntüleri internete yayıldı. Kullanıcılar, Hunter Biden'ın ABD Başkanı Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia etti.

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ABD basınında yer alan haberlerde, skandal görüntüler "doğrulanmamış sızıntı" olarak nitelendirilirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı. Haberlerde, görüntülerin 2020 yılında Hunter Biden'a ait olduğu kesinleşmiş olan bilgisayardan gelip gelmediğinin henüz belirlenemediği ifade edildi. 2020 yılında Hunter Biden'ın Çin, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerle bağlantılı milyonlarca dolarlık ticaret ve para transferleri hakkında gizli belgeleriyle beraber uygunsuz fotoğraf ve videoları ortaya çıkmıştı.

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'HUNTER BİDEN'IN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI ARAŞTIRILMASI GEREKEN BİR BİLGİ HAZİNESİDİR'

Skandalların ardından Winsconsin eyaletinden Kıdemli Senatör Ron Johnson yaptığı açıklamada, "Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı araştırılması gereken bir bilgi hazinesidir. Ama ne yazık ki ülkemizde eşitlik ve adalet yok. Bunun yerine iki kademeli bir adalet sistemimiz var. Biri Demokratlar ve onların yakınları, diğeri ise ABD'nin geri kalanı" dedi.

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#Joe Biden#ABD#Dünya

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