Böyle vahşet görülmedi! 'Beni engelliyor' dediği kızını döverek öldürdü

İngiltere'de bundan tam bir yıl önce yaşanan bir cinayetin dehşet dolu detayları ortaya çıktınca herkesin adeta kadı dondu. Bir anne, erkek arkadaşıyla bir olup daha henüz 3 yaşında olan kızını döverek feci şekilde öldürdü.

23 yaşındaki Nicola Priest, geçen hafta kızı Kaylee-Jayde'nin geçen yıl 9 Ağustos'ta Birmingham'da yaşadığı dairede, göğsünden ve karnından yaralarla ölü bulunmasının ardından cinayet suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zavallı çocuğu annesiyle birlikte dövdüğü ve eziyet ettiği ortaya çıkan Priest'in 22 yaşındaki erkek arkadaşı Callum Redfern de cinayet suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Korkunç olay Birmingham'ın West Midlands bölgesinde yaşandı. 3 yaşındaki Kaylee-Jayde, annesiyle birlikte yaşadığı evinde geçen yıl 9 Ağustos'ta ölü olarak bulundu.

Yapılan inceleme sonucu küçük kızın karın ve göğüs bölgesine aldığı sayısız darbe nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Birmingham Crown Court, tıbbi muayenelerinde daha sonra çocuğun kırık kaburgalar, alt bacak kırıkları ve kırık göğüs kemiği dahil olmak üzere geçmişe dayanan yaralanmalara maruz kaldığını gösterdi.

Metro'da yer alan habere göre duruşmada annenin kızı yerde yatar ve can çekişirken bile sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı ve sosyal medyaya hastalık derecesinde bağımlı olduğu ortaya çıktı.

Nicola Priest ve sevgilisi Callum Redfern'in aralarında geçen ve mahkemeye delil olarak sunulan konuşmalarda çiftin bir aradayken Priest'in kızının uyanık olması, ortalıkta gezinmesi ve sevgililerin sevişmelere engel olması nedeniyle dövüldüğü ve eziyet gördüğü açığa çıktı.

Cani annenin sevgilisine 'onu öldüreceğim, sürekli ortalıkta geziyor, ona vurup aklını başına getirdim' şeklinde konuşurken sevgilisinin de 'bir tane de benim için vur' dediği anlaşılıyor.

İşin daha da korkuncu her şey olup bittikten sonra anne Nicola Priest bir Tiktok hesabı açarak öldürdüğü zavallı kızının fotoğraflarını emojiler ve dokunaklı şarkı sözleri, 'seni çok özledim meleğim' gibi mide bulandıran şeyler eşliğinde paylaşmış olması.

Mahkemede 'mutlu bir çocuktu' diye tanımlanan Kaylee-Jayde'e annesinin ilgisiz ve sevgisiz davranışları ise cinayetten önce kaydedilmiş ve mahkemeye delil olarak sunulmuş güvenlik kamerası görüntülerinde mevcut.

Öte yandan TikTok'ta kızıyla ilgili paylaşımlar yapan ve adeta timsah gözyaşları döken annenin sevgilisiyle birlikte çocuğunun ölümüne dövdükten sonra tıbbi yardım da çağırmamış olması ve çocuğun hayatının kurtulmasını engellemiş olması olayın kan donduran detaylarından birisi oldu.

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