BM: 500 bin kişi Ukrayna’dan kaçtı

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İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde gerçekleştirilen oturumda açılış konuşmasını BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, çok sayıda sivil zayiat olduğuna işaret etti ve “Korkarım ki, gerçek rakamlar çok daha yüksek” dedi.

RUS DİPLOMATLARA SINIR DIŞI

Öte yandan ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, ABD’nin BM’de görevli 12 Rus diplomatı “istenmeyen adam” ilan ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise diplomatların ABD’ye karşı “casusluk faaliyeti yürüttüğünü” söyledi. Diplomatlardan 7 Mart’a kadar ABD’den ayrılmaları istendi.