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BM: 500 bin kişi Ukrayna’dan kaçtı

#Birleşmiş Milletler#Ukrayna#Göç
BM: 500 bin kişi Ukrayna’dan kaçtı

BM, Rusya’nın saldırı başlattığı Ukrayna’da şu ana kadar 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 304 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 500 binden fazla mültecinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

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İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde gerçekleştirilen oturumda açılış konuşmasını BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, çok sayıda sivil zayiat olduğuna işaret etti ve “Korkarım ki, gerçek rakamlar çok daha yüksek” dedi.

BM: 500 bin kişi Ukrayna’dan kaçtı

RUS DİPLOMATLARA SINIR DIŞI

Öte yandan ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, ABD’nin BM’de görevli 12 Rus diplomatı “istenmeyen adam” ilan ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise diplomatların ABD’ye karşı “casusluk faaliyeti yürüttüğünü” söyledi. Diplomatlardan 7 Mart’a kadar ABD’den ayrılmaları istendi.

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