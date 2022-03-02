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Bizimle olduğunuzu kanıtlayın

#Volodomir Zelenski#Avrupa Parlamentosu#Konuşma
Bizimle olduğunuzu kanıtlayın

Avrupa Parlamentosu’nun olağanüstü oturumuna video konferans yöntemiyle bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski, “Bizimle olduğunuzu kanıtlayın” diyerek destek istedi. Oldukça duygusal bir konuşma yapan Zelenski, “Son günlerde insanlara nasıl selam vereceğimi bilmiyorum. İyi günler diyemiyorum çünkü her gün kötü. Bazılarının son günü” ifadelerini kullandı.

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Konuşması AP üyelerince ayakta alkışlanan Zelenski, Avrupa’nın eşit üyesi olmak istediklerini belirterek, “Bizimle birlikte olduğunuzu kanıtlayın. Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın. Avrupalı olduğunuzu kanıtlayın. O zaman yaşam, ölümü mağlup eder, ışık karanlığın karşısında galip gelir” diye konuştu.

Bizimle olduğunuzu kanıtlayın

‘JEOPOLİTİK TERÖRİZM’

AP üyelerinin Ukrayna bayrağı basılı tişörtler giydiği, “AB, Ukrayna’nın yanında” yazılı dövizlerin taşındığı oturumda konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Rusya’nın yaptığı jeopolitik terörizm” dedi. Michel, Rusya’ya, “Savaşı durdur. Eve dön. Konuşalım” mesajı gönderdi.

Bizimle olduğunuzu kanıtlayın

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RUSYA’YA BM’DE PROTESTO

Ukrayna savaşının görüşüldüğü dünkü Birleşmiş Milletler (BM) oturumunda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un video mesajı gösterildiği sırada çok sayıda diplomat salonu terk etti. Bu arada ABD, Rusya’nın 12 BM üyesini sınır dışı etme kararı aldı.

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