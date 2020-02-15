Birbirlerine ters düştüler!

Münih'teki Güvenlik Zirvesi Fransa, Almanya ile ABD arasında çok açık görüş farklılıklarına sahne oldu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'yi uluslararası camiadan geri çekilerek, Batı'yı zayıflatmakla eleştirdi. ABD Dışileri Bakanı Mike Pompeo ise eleştirileri reddederek, Transatlantik ittifakının ölmediğini, ABD'nin küresel sorumluluğunun devam ettiğini ve Batı'nın kazanacağını savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da zirvedeki konuşmasında ABD hükümetini Orta Doğu'dan çekilerek, bir jeopolitik boşluk bıraktığını, bunu Rusya ve Türkiye'nin doldurduğunu savundu.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "bu söylemler gerçeğe uymuyor. El Kaide ve DEAŞ liderlerini ABD etkisiz hale getirdi. Kazanan Batı ve biz olacağız. Transatlantik ittifaka güvenmeliyiz. Özgür Batı parlak bir geleceğe sahip" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise tam farklı bir görüş savundu. ABD'nin bir süredir geri çekilmekte ve Avrupa ile ilişkilerini gözden geçirme politikası izlediğini eleştiren Macron, bunun Batı'yı zayıflattığını belirtti.

Macron mali ve mülteci krizinden sonra insanların demokrasiye inancını kaybettiğini savundu ve Berlin'den birkaç yıl önce yaptığı önerilere halen yanıt alamadığını, bunun kendisini düş kırıklığına uğratmadığını, ancak sabırsızlaştırdığını söyledi.

Macron, Rusya'yı da Batı demokrasisini istikrarsızlaştırma çabalarını sürdürmekle suçladı.

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