Biraz geç olmadı mı Bay KrIstersson

Haberin Devamı

İsveç hükümeti, Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın önceki gün Stockholm’deki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran yakmasına tepki gösterdi. Ancak en başta eyleme izin verilmiş olması ve geç gelen kınama mesajı eleştirilere neden oldu.

‘SAYGISIZ DAVRANIŞ’

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak yasal olan her zaman uygun olan değildir. Kutsal kitapları yakmak son derece saygısız bir davranış. Bugün Stockholm’de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanların üzüntüsünü paylaşıyorum” denildi. Dışişleri Bakanı Tobias Billström de “İslamofobik provokasyonlar korkunç. İsveç geniş bir ifade özgürlüğüne sahip, ancak bu, hükümet veya benim bu görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmiyor” diye tweet attı.

Haberin Devamı

NATO ADAYLIĞI BEKLEMEDE

Türkiye’ye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onaylama yönünde baskının arttığı bir ortamda yaşanan son gerginlik, bunun kısa sürede gerçekleşmesine yönelik beklentileri zayıflattı. Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Paul Levin, gelinen noktada Ankara’nın onayının seçimlerden önce gelmeyebileceğini söyledi. Haber ajansı AFP’ye konuşan Levin, “14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerden önce muhtemelen Türkiye’nin onay vermesini unutabiliriz. Bundan sonra ne olacağı da kısmen kimin kazanacağına bağlı” dedi. İsveç içinde NATO karşıtı grupların süreci bu şekilde baltalayabileceklerini anladığını söyleyen Levin, “NATO üyeliğine karşı çıkan gruplar ve PKK yandaşları hükümetin (Ankara’ya) verdiği sözlerin peşinden gitmesinden endişeli. (Türkiye’ye) Hakaret ederek katılım sürecini geciktirebileceklerini anladılar” ifadelerini kullandı.

PKK’DAN BİR KÜSTAHLIK DAHA

Nitekim daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maketini başkent Stockholm’de başaşağı sallandıran terör örgütü PKK sempatizanları önce gün de yine Erdoğan’ın posterini yere sererek üzerinde slogan atıp yürüdüler.

Haberin Devamı

AK Parti Gençlik Kolları ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İsveç’te Kuran yakılmasını, Ankara’daki İsveç Büyükelçiliği önünde yaptıkları basın açıklamasıyla kınadı.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN TEPKİ YAĞDI

- Danimarkalı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin İsveç’teki Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakması, yurdun dört bir yanında protesto edildi.Önceki gün ve dün İstanbul Taksim’deki İsveç Konsolosluğu önünde art arda eylemler yapıldı. Türkiye Gençlik Vakfı, (TÜGVA) Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) ve Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) basın açıklamaları yaptı. TÜGVA üyeleri sabah namazından sonra İsveç konsolosluğu önüne gitti. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, konsolosluk önünde yaptığı açıklamada “İsveç makamı bu rezaleti ifade özgürlüğü olarak nitelendirmiştir. Bu yaşananlar şüphesiz nefret suçu ve ırkçılıktır” diye tepki gösterdi.

Haberin Devamı

İsveç Konsolosluğu yanında toplanan grup adına konuşma yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Irkçılık noktasında hiçbir sınır tanımıyorlar. Bu yaptıklarını lanetliyoruz”dedi. Konsolosluk etrafında slogan atan grup, Rasmus Paludan’ın fotoğrafını da yaktı. Paludan, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde gösteriler ve basın açıklamalarıyla kınandı. Ankara, Adıyaman, Burdur, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari Yüksekova, Karaman ve Malatya’da da saygısız eylem protesto edildi.

Haberin Devamı

Aşırı sağcı Rasmus Paludan önceki gün Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakmıştı.

‘O APTALIN GÖRÜŞÜNÜ PAYLAŞMIYORUZ’

- Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde önceki gün Kuran-ı Kerim yakılmasının ardından İsveç’in Taksim’deki başkonsolosluk binası önündeki protestolar dün de sürdü. Tepkilerin merkezindeki İsveç Konsolosluğu’nun camına elle yazılmış bir kâğıt asıldı. Kâğıtta İngilizce, ‘We do not share that book burning idiot’s view’ (O kitap yakan aptalın görüşünü paylaşmıyoruz) ifadesi yer aldı.

İSLAM ÂLEMİ ALÇAK EYLEMİ KINADI

- Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine sadece Türkiye’den değil, tüm İslam dünyasından sert tepki geldi.

- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kuran yakılmasına izin verildiği için İsveç makamlarını “şiddetle kınadı”.

Haberin Devamı

- İslam İşbirliği Teşkilatı eylem için, “İslamofobi, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığının başka bir örneği” dedi ve gelinen noktanın “Endişe verici” olduğuna vurgu yaptı.

- Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Kuran yakılmasının “tüm dünyada Müslümanları kışkırtacağını” söyleyerek kınadı.

- Suudi Arabistan merkezli Müslüman Dünya Ligi, Kuran yakılmasını “saçma, kışkırtıcı ve utanç verici” sözleriyle kınadı.

- Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan, Pakistan, Kuveyt ve İran’dan da kınama açıklamaları geldi.

‘NEFRETE NEFRETLE KARŞILIK VERİLMEZ’

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan İsveç karşıtı açıklamalar geldi. “Nefrete nefretle karşılık verilmez. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır” diyen Çelik, “Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar” dedi.

- Numan Kurtulmuş ise eylem için, “Bu Avrupa’yı yakar, bu dünyayı yakar, bu insanlığı yakar. Bu fevkalade tehlikeli bir oyundur. Ateşle oynadıklarının farkına varmaları lazım. Bu eyleme müsamaha gösterilmesi, bu eylemin koruma altında yapılması insanlık suçudur, doğrudan doğruya faşizmdir” ifadelerini kullandı.

ERBAŞ’TAN ÇAĞRI

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın çağrısı üzerine Türkiye genelindeki tüm camilerde, dün sabah namazında Fetih Suresi okundu ve dualar edildi. Erbaş da sabah namazını Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kıldı. Erbaş, “Buradan dünyaya seslenmek istiyorum; Kuran-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil, bütün insanlara gönderilen kitaptır. Kuran’ı tanıyın, anlayın. Kuran-ı Kerim’e düşman değil, dost olun” dedi.